Scartato dal Milan, può tornare in rossonero: l’annuncio inaspettato

Un ex volto già conosciuto in casa Milan, potrebbe tornare in rossonero: chi è il protagonista?

In casa Milan giunge un annuncio inaspettato che vede come protagonista un ex volto molto conosciuto al club rossonero , avendo avuto già dei contatti in tempi passati.

L’arrivo del calciomercato è sempre più in agguato e tutte le squadre, in questo caso il Milan, sono in attesa di concordare i prossimi acquisti per rifocillare l’aspetto tecnico della rosa ed intervenire su lacune presenti in determinati reparti.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli ha rilasciato delle dichiarazioni durante l’evento organizzato tra Humangest ed il club toscano “Il talento – scovarlo, allenarlo e valorizzarlo” proprio su questa tematica, portando alla luce vecchi trascorsi in merito al volto già conosciuto per il club rossonero.

Scopriamo insieme chi è il protagonista e le motivazioni che lo potrebbero spingere a tornare in rossonero.

Sorpresa Milan, la rivelazione lascia increduli

Fabrizio Conti ha parlato apertamente dell’interessamento del Milan nei confronti di Jacopo Fazzini, classe 2003 ed attuale centrocampista dell’Empoli.

“Fazzini da noi è arrivato all’età di quattordici anni da una società della Versilia legata al Milan. Stavamo scherzando con il mister D’Aversa ed abbiamo detto che il Milan l’ha scartato tempo fa e noi lo abbiamo preso. Ora possiamo ipotizzare di rivenderglielo” ha scherzato così il presidente dell’Empoli proseguendo sull’argomento del calciatore classe 2003.

Qualche settimana fa il suo agente Stefano Ancillotti ha parlato di lui e di Ismajli dichiarando alla Nazione “Se non a gennaio, entrambi partiranno nel prossimo round di calciomercato nella fase estiva. Su Fazzini cè un grande interessamento da parte del Milan mentre Ismajli è molto corteggiato dal Napoli e dal suo diesse Manna. Fazzini verrà sicuramente fissato con un prezzo di non inferiore a 13/14 milioni di euro mentre per il centrale albanese si parlerà di altre cifre”.