Sorpresa Thiaw, il centrale può “cambiare casacca”: cosa filtra sul futuro

Un ultim’ora clamorosa mette in dubbio il futuro di Thiaw che può vedere cambiare maglia nel futuro della sua carriera

Il futuro di Malick Thiaw, difensore rossonero, da un momento all’altra sembra essersi appeso ad un filo. Nelle ultime ore è giunta una notizia sorprendente che mette il classe ’01 in forte dubbio.

Fonseca crede tanto nella crescita del calciatore, che è riuscito ad acquistare anche una chiamata da parte della Germania per alcune amichevoli disputate tra giugno e ottobre del 2023.

Thiaw al momento è ancora alle prese con una chiamata nelle competizioni ufficiali, ma l’apprezzamento di Nagelsmann, Ct tedesco, resta molto forte. Nel frattempo il centrale ha tempo per concentrarsi con la maglia del Milan, così da incrementare la sua crescita che gli ha già portato l’essere accostato a diversi club.

Il difensore è diventato un punto cardine della retroguardia rossonera, grazie alle sue prestazioni che gli hanno permesso di strappare il posto da titolare a Pavlovic e Tomori: con il suo compagno di reparto, Matteo Gabbia, sta cominciando a formare una coppia di tutto rispetto.

Il Milan però, sin da inizio stagione, non riesce a trovare una quadra nel reparto difensivo, che presenta diverse lacune. Nonostante ciò, Thiaw è riuscito a sorprendere tecnico e tifosi e, attualmente, è il miglior difensore in Europa per passaggi riusciti.

Thiaw cercato dal Senegal: Germania beffata?

Tanti sono i calciatori che possiedono la doppia nazionalità e uno tra questi è proprio il centrale del Milan, Thiaw. Il difensore infatti è nato a Dusseldorf, in Germania.

In pochi però sanno che il padre del calciatore è senegalese e, per questo motivo, il Senegal sta cercando di convicere Thiaw a cambiare casacca.

Se Thiaw ha già vestito la maglia tedesca, come è possibile un suo passaggio al Senegal? L’affare è possibile proprio perché il difensore non ha debuttato in nessuna competizione ufficiale con la maglia della Germania.

Per questo la Germania rischierebbe un clamoroso, visto che Thiaw è considerato anche in patria il centrale del futuro, anche grazie ai suoi margini di crescita.

La Federazione e il Senegal al momento sono in stretto contatto con il calciatore per convincerlo, ma non sarà affatto facile vista l’imponenza della nazionale tedesca, rispetto alla senegalese. Il padre del difensore potrebbe influire molto in questa scelta, anche se non c’è nessuna scelta definitiva per ora.

Se Nagelsmann vuole mantenere in rosa Thiaw, dovrà affrettarsi a farlo debuttare nella prossima sfida utile.