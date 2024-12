“Stanno osservando Reijnders”: annuncio dall’Inghilterra, il Milan corre ai ripari

Le voci insistenti su Reijnders preoccupano il Milan, che ora corre ai ripari e tranquillizza Fonseca e tifosi

Il Milan sta attraversando un momento delicato. Dopo un avvio di stagione promettente, i rossoneri si trovano a inseguire le rivali per la lotta al titolo, e la strada verso la vittoria finale appare sempre più in salita.

A complicare ulteriormente la situazione, nelle ultime ore è giunta una notizia che potrebbe scuotere l’ambiente: uno dei club di Premier League ha messo nel mirino Tijjani Reijnders, uno dei pilastri della squadra di Paulo Fonseca.

Il centrocampista olandese, arrivato nella scorsa stagione, si è rapidamente imposto come il leader del centrocampo milanista. Le sue qualità tecniche e tattiche, unite a una straordinaria capacità di lettura del gioco, lo rendono un elemento fondamentale per la manovra rossonera.

Reijnders non si limita a dirigere la fase di possesso, ma è anche incisivo negli inserimenti, contribuendo con gol e assist che hanno spesso fatto la differenza.

Fonseca ha costruito attorno a lui gran parte del gioco del Milan, affidandogli responsabilità da vero regista e uomo chiave nelle transizioni offensive. Purtroppo però si sa, il richiamo della Premier League, con le sue risorse economiche e l’attrattiva del calcio inglese, potrebbe rappresentare una minaccia concreta.

La dirigenza rossonera è consapevole della situazione e ha assimilato un piano ben preciso: Reijnders è considerato centrale nel progetto tecnico del Milan, e lasciarlo partire significherebbe perdere un tassello fondamentale per il presente e il futuro della squadra.

Reijnders seguito in Premier: c’è l’Arsenal

Reijnders si è ritrovato, anche per via delle sue ultime prestazioni, al centro delle voci di mercato, con diversi club che potrebbero soffiarlo ai rossoneri nella prossime finestre disponibili.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’olandese è nel mirino dell’Arsenal per sostituire il partente Thomas Partey.

L’ex attaccante Alan Smith, ha dichiarato che Arteta ammira e osserva attentamente il calciatore date le sue doti e qualità che potrebbero fare la differenza in Premier League.

Il Milan però non ci sta e ha le idee ben chiare: al termine della stagione è pronto un rinnovo di contratto per il calciatore, in modo tale da blindarlo definitivamente ed assicurarselo per i campioni a venire.

Vale tanto però anche la volontà di Reijnders, al momento concentrato sul campo: le parti si riaggiorneranno nel corso della stagione e al suo termine, prima di capire il futuro che sarà quasi certamente ancora rossonero.