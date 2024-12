Svolta definitiva per Tomori: la mossa del Milan cambia il mercato

Tomori al centro di diversi rumours negli ultimi tempi, cambio in corsa del Milan che ribalta gli orizzonti in vista della sessione di trasferimenti

Pochissimi giorni al via ufficiale della sessione di calciomercato, con i rumours su trattative reali o presunte che si intensificano sempre di più. Agenda fittissima per le varie dirigenze, tra gli impegni di campo in rapidissima successione e le necessità da colmare nelle rispettive rose in sede di trattative. Uno dei nomi più caldi in questo momento è sicuramente quello di Fikayo Tomori, che sarà protagonista di certo anche nei prossimi giorni di dibattiti e discussioni varie.

Il centrale inglese, approdato al Milan ormai quasi quattro anni fa (era il gennaio del 2021), in maglia rossonera ha scritto pagine importanti e in alcuni momenti è stato un baluardo della retroguardia. Ma adesso, da un po’, ha perso la sua centralità nel Diavolo. Per lui, ha speso parole di stima Paulo Fonseca, ma, all’atto pratico, spesso gli ha preferito, soprattutto nell’ultimo periodo, la coppia formata da Gabbia e Thiaw.

Inevitabile che si finisse a parlare di mercato attorno a Tomori, che ha un profilo di sicuro interessante per diverse squadre. Ci sta pensando soprattutto la Juventus, ma a sorpresa il Milan potrebbe prendere una decisione in grado di cambiare tutto.

Ribaltone per Tomori, Fonseca riflette sul cambio tattico: dove intende schierarlo

Di sicuro, il club non vuole svendere il difensore, che valuta come un proprio patrimonio, considerando come proposta congrua per lasciarlo andare almeno 25 milioni di euro. Da parte di Fonseca, poi, per rilanciarlo, potrebbe esserci allo studio una nuova posizione in campo.

Secondo ‘Pianetamilan’, infatti, il tecnico portoghese potrebbe riciclarlo come terzino destro, alternandolo con Emerson Royal. In quella posizione di campo, Tomori potrebbe essere utile in alcuni momenti, poi, per creare una difesa a tre in fase di possesso, alzando Theo Hernandez e riportandolo più vicino all’area avversaria.

Tomori, la Juventus insiste: gli scenari in vista della Supercoppa

Nel frattempo, rimane vivo l’interesse della Juventus, che sogna di ripetere con Tomori l’operazione già riuscita con Kalulu in estate. Da parte del Diavolo, non ci sarebbe la volontà di fare un altro ‘regalo’ ai bianconeri, a meno che non venga imbastito uno scambio vantaggioso.

Ecco perché le due dirigenze, di sicuro, in vista dell’incontro in Supercoppa italiana si troveranno a confronto per discutere della mossa ideale per trovare la quadra. Al Milan piacciono Fagioli e Danilo, anche se il difensore pare più orientato a dire di sì al Napoli. I dialoghi si intensificheranno in ogni caso nelle prossime ore.