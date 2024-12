Svolta inattesa, il futuro di Saelemaekers può essere riscritto: c’è l’intreccio

Il futuro di Saelemaekers non sembra del tutto certo, con la situazione che potrebbe portare a diversi intrecci interessanti per il Milan.

Il futuro di Alexis Saelemaekers non è ancora del tutto scritto e potrebbe portare a diversi riscontri interessanti, con il Milan che continua a monitorare attentamente la situazione del proprio calciatore.

Il fantasista belga attualmente si trova in prestito alla Roma, anche se non sta vivendo una delle sue migliori stagioni al momento: un infortunio pesante non gli ha permesso di ritagliarsi un giusto minutaggio, ma le sue recenti prestazioni hanno fatto capire alla società giallorossa la sua importanza e la sua duttilità, sempre fondamentale.

Il Milan osserva le possibile scelte che, nei prossimi mesi, potranno giungere da Trigoria sul futuro del calciatore: per i rossoneri Saelemaekers è sicuramente un jolly interessante e una grande risorsa da tenere d’occhio. Il suo futuro non è ancora certo e tantomeno scritto, ma le qualità del belga mettono a duro rischio un suo ritorno.

A complicare maggiormente la situazione sono giunte quest’oggi le parole di Claudio Ranieri, durante la sua conferenza stampa, sul futuro di diversi calciatori giallorossi, che potrebbero lasciare la Roma al termine della stagione.

In casa Roma non si respira un’aria serena per via della situazione in campionato e della gestione da parte della dirigenza che fa discutere non poco i tifosi, sempre al fianco della squadra nonostante le difficoltà.

Il tecnico ha voluto sottolineare l’importanza di Saelemaekers per la Roma, grazie al suo impatto nelle gare che ha potuto riservare ai giallorossi alcuni punti preziosi.

Ranieri si fida di Saelemaekers: “Vogliamo tenerlo”

Ranieri attualmente svolge due ruoli alla Roma: da allenatore e dirigente, in modo tale da scegliere al meglio per il futuro della società giallorossa per la prossima stagione.

“Saelemaekers si è ambientato benissimo a Roma per cui è uno di quei giocatori che vogliamo tenere” – dice il tecnico in conferenza stampa.

L’affare tra le parti riguarda indubbiamente anche Tammy Abraham, in prestito anch’esso, al Milan: le società si aggiorneranno presto sul futuro dei propri calciatori, con la Roma che spingerà per aggiudicarsi a titolo definitivo il calciatore belga.

Ranieri sa bene cosa fare per il futuro della Roma e l’esplosività che sta dimostrando Saelemaekers risulterà decisiva al fine della decisione che prenderà la società giallorossa al termine della stagione, quando si saprà con certezza anche la posizione di classifica finale.