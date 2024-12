Theo Hernandez Milan, arriva la peggior notizia: che mazzata per il francese

Il terzino del Milan Theo Hernandez vive un momento molto difficile. Il club rossonero spera di recuperarlo davvero il prima possibile.

Stasera termineranno gli Ottavi di Coppa Italia con Inter Udinese, ma il calcio non si ferma. Domani torna il campionato e il Milan non può davvero più fallire, in caso contrario Paulo Fonseca rischierebbe davvero grosso. In Champions le cose vanno meglio ma in campionato il tecnico è nettamente al di sotto delle aspettative.

Il Milan è ottavo in classifica e il pari casalingo contro il Genoa ha portato l’ennesimo risultato negativo al club rossonero, la squadra ha perso punti dalle prime e non ha recuperato invece rispetto a squadre come Fiorentina, Lazio e Juve che hanno rallentato nell’ultimo turno di campionato. Ora la formazione rossonera è chiamata alla reazione.

Uno dei casi più eclatanti in casa Milan riguarda quello relativo al terzino francese Theo Hernandez. Il giocatore sta vivendo un’annata complicata, poche buone prestazioni e tanti errori, un rendimento molto al di sotto rispetto a quello che dovrebbe essere uno dei migliori terzini mancini al mondo. Nella conferenza stampa odierna Fonseca ha chiarito che non si tratta assolutamente di una punizione per Theo ma intanto arrivano nuove indicazioni riguardo il futuro di Theo e Fonseca ha ancora deciso-

Verona Milan, arriva la decisione su Theo Hernandez

Paulo Fonseca ha deciso. Theo Hernandez andrà in panchina anche nella trasferta di Verona contro l’Hellas, una gara che può risultare decisiva per il suo futuro. Lo confermano i colleghi di Sport Mediaset che sottolineano di come il tecnico voglia ancora dare fiducia al giovane spagnolo Jimenez, tra i migliori in campo nella sfida contro il Genoa.

Negli ultimi giorni si era parlato di una forte reazione del terzino francese in allenamento e in questo modo voleva spingere per riprendersi il posto da titolare. Per ora però questo non è servito e anzi Fonseca punta ancora su Jimenez, il ritorno in campo del giocatore dal primo minuto è ancora rinviato.

La stagione di Theo Hernandez è stata finora piuttosto deludente, il Milan fatica e con lui anche Theo Hernandez, i tifosi sperano di vedere nuovamente la miglior versione del giocatore rossonero, giocatore che in passato ha aiutato molto per ottenere grandi risultati e che invece ora sta trovando non poche difficoltà. Il Milan deve reagire e soprattutto Theo, a Verona stavolta i rossoneri non possono fallire.