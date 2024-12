Ultime Milan, Leao ancora out: Fonseca studia il piano

Dopo l’infortunio di Rafael Leao a Verona c’è apprensione in casa Milan: Fonseca tenta di correre ai ripari per sostituirlo nel migliore dei modi.

Il primo tempo di Verona-Milan non é stato certo godibile. Il momento più importante, certamente non positivo, é stato quello dell’infortunio di Rafael Leao, sostituito subito durante la stessa prima frazione da Theo Hernandez.

Leao out con la Roma: chi lo sostituirà

Tifosi rossoneri in apprensione, in casa Milan tiene quindi banco l’infortunio di Rafael Leao. Il portoghese ha lasciato il terreno di gioco del Bentegodi al 32’ di un tutt’altro che brillante primo tempo di Hellas Verona-Milan. Il 10 rossonero si è accasciato a terra chiedendo l’intervento dello staff medico del Milan dopo aver tentato un colpo di tacco a centrocampo.

Gli esami, effettuati nella giornata di ieri, hanno dato come esito un’elongazione al flessore della coscia sinistra. Tra una settimana verranno rivalutate le condizioni di Leao con una nuova risonanza. I tempi di recupero dipenderanno dall’esito del nuovo controllo, anche in caso di notizie positive Leao salterà la sfida di San Siro contro la Roma del 29 dicembre e, con Okafor ancora ai box, contro i giallorossi Fonseca potrebbe schierare il rientrante Pulisic o riproporre Jimenez in posizione più avanzata come già fatto a Verona.

La prima data utile per il rientro del portoghese potrebbe quindi essere quella del 3 gennaio che vede in programma la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus di scena a Riad.

I rientri degli infortunati in casa Milan

L’infermeria rossonera al momento è piena di infortunati, ma per fortuna di Fonseca molti sembrano essere vicini al rientro in campo. Contro la Roma torneranno a disposizione del tecnico Alvaro Morata, che ha saltato il Verona a causa di una tonsillite e Christian Pulisic, che viaggia verso una convocazione contro la Roma. Due rientri importanti per un match delicato: al Milan serve una vittoria per migliorare la propria classifica, che attualmente non è certo delle migliori.

Possibile anche il recupero di Ismael Bennacer, che ieri è tornato ad allenarsi a Milanello con il resto dei compagni. Da valutare in vista degli impegni della Supercoppa invece le condizioni di Yunus Musah e di Ruben Loftus-Cheek, entrambi alle prese con problemi muscolari.

Dopo Roma sarà tempo di pensare alla Supercoppa Italiana, un’occasione per alzare un trofeo e far felici i tifosi, ormai nervosi viste le ultime notizie societarie e le prestazione ritenute ancora insufficienti.