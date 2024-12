Ultim’ora Fonseca Milan, svelata la verità sullo stipendio

Continuano ad uscire fuori indiscrezioni sulla separazione tra Paulo Fonseca e il Milan: svelata la verità sullo stipendio.

Arrivato al Milan dopo l’ostracismo dei tifosi nei confronti di Lopetegui, inizialmente designato come prima scelta per la panchina rossonera, Paulo Fonseca ha faticato fin dal primo giorno a fare leva sui calciatori del Milan. Fin dalle prime uscite stagionali infatti sono stati molteplici i gesti “contrari” nei confronti del tecnico, a partire dal famoso cooling break con Theo e Leao, chiarito poi successivamente dal tecnico stecco.

Con i due proprietari della fascia sinistra il rapporto è stentato a decollare e i due sono stati spesso delegati in panchina per scelta tecnica ed è verosimile credere che l’esonero di Fonseca sia stato frutto anche del rapporto mai sbocciato con le due stelle (e capitani) del Milan: a poche ore dall’avvicendamento Fonseca-Conceicao, continuano ad emergere nuove indiscrezioni sul contratto dell’ormai ex allenatore.

Fonseca-Milan, il lusitano percepirà solo 8 mensilità

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, con l’esonero, Fonseca porterà via dalle casse rossonere una buona uscita pari a 8 mensilità, cifra che dovrebbe attestarsi intorno ai 2,5 milioni di euro.

Il Milan andrà così a risparmiare quasi, al lordo, 10 milioni di euro, essendo il contratto di Fonseca in scadenza nel 2027: il Milan ha potuto attivare una clausola, inserita al momento della firma, per risparmiare i due successivi anni di contratto, consumando l’esonero entro il 31 dicembre 2024.

Non solo Fonseca, anche Conceicao ha una clausola

Il sostituto designato di Paulo Fonseca è stato Sergio Conceicao, ex tecnico del Porto e vecchia conoscenza del nostro calcio con le maglie di Lazio, con cui ha vinto uno scudetto insieme all’attuale tecnico dei rivali dell’Inter, e proprio i nerazzurri: il portoghese ha firmato un contratto fino a giugno 2026 ma anche nel suo accordo, il Milan ha inserito una clausola per cautelarsi.

Il club rossonero, riporta gianlucadimarzio.com, potrà decidere unilateralmente di interrompere il rapporto dopo sei mesi, a fine stagione. L’allenatore portoghese e lo staff percepiranno un milione e mezzo fino al 30 giugno 2025. Se il rapporto andrà avanti, lo stipendio passerà a 3,5 milioni di euro, staff compreso.

Starà dunque a Conceicao guadagnarsi la conferma sulla panchina anche per la prossima stagione e l’occasione può arrivare già in questa settimana: il Milan sarà infatti impegnato in Arabia Saudita nelle final four di Supercoppa Italia, sfidando al primo incontro la Juventus di Thiago Motta e con un ipotetico derby da giocare in finale il prossimo 6 gennaio.