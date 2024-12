Clausola anche per Conceicao: sorpresa assoluta in casa Milan

Comincia già in salita l’avventura del nuovo tecnico portoghese sulla panchina del Milan: presente una clausola a sorpresa.

Dopo appena 6 mesi dall’inizio si è conclusa l’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera: già negli scorsi giorni le cronache parlavano di un clima strano a Milanello, con nessun dirigente presente alle sessioni di allenamento, sintomo di un Fonseca sempre più ai margini del progetto.

L’espulsione, sintomatica del nervosismo che covava l’ex Roma, e il pareggio con i capitolini sono stati decisivi per far terminare in anticipo un matrimonio che, almeno in origine, sarebbe dovuto durare 3 anni, con l’obiettivo di continuare e migliorare il quinquennio di Stefano Pioli e Paolo Maldini. Le cose invece sono precipitate velocemente, portando prima all’esonero di Fonseca e poi all’arrivo di Conceicao: l’ex Lazio e Porto ha firmato un contratto fino a giugno 2026 ma nel suo contratto è presente una clausola clamorosa.

Milan, Fonseca “aiuta” Conceicao: il motivo

Come detto, il contratto di Paulo Fonseca prevedeva originariamente una durata di 3 stagioni, a riprova della forte investitura fattagli da almeno una parte della dirigenza, Ibrahimovic in primis, che al momento della firma aveva dichiarato di voler un allenatore che aiutasse il Milan a dominare, non un gestore, con un chiaro riferimento alle voaci che volevano il Milan su Antonio Conte, poi finito al Napoli.

Nel contratto di Fonseca però, presentatosi in pompa magna, ponendosi obiettivi prestigiosissimi come lo scudetto, era presente una clausola che permetteva al Milan di risparmiare due anni di ingaggio nel caso in cui il portoghese fosse stato sollevato dall’incarico prima del 31 dicembre, circostanza poi verificatasi con l’esonero di ieri sera. Il Milan ha potuto così permettersi di mettere sotto contratto un nuovo allenatore, senza impattare troppo sul bilancio, diktat di Cardinale.

Milan, anche Conceicao può essere liberato

La panchina rossonera continuerà comunque a parlare portoghese, visto che il sostituto designato è stato Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto e vecchia conoscenza del nostro calcio con le maglie di Lazio e Inter. Anche nel contratto di Conceicao però è presente una clausola che permette al Milan di risparmiare sulla durata del contratto e dunque sull’ingaggio.

Il club rossonero, riporta gianlucadimarzio.com, potrà decidere unilateralmente di interrompere il rapporto dopo sei mesi, a fine stagione. L’allenatore portoghese e lo staff percepiranno un milione e mezzo fino al 30 giugno 2025. Se il rapporto andrà avanti, lo stipendio passerà a 3,5 milioni di euro, staff compreso.