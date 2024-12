Ultim’ora Juventus, si ferma il titolarissimo: assente contro il Milan in Supercoppa?

Importanti novità riguardo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus in programma il 3 gennaio. I Bianconeri rischiano di dover fare a meno di uno dei loro big.

Dopo essersi messo alle spalle il successo contro l’Hellas Verona, al Milan manca adesso solo il big match contro la Roma del 30 dicembre per chiudere definitivamente il 2024. Per i Rossoneri sarà poi tempo di tuffarsi nel 2025, con la speranza che il nuovo anno possa rappresentare anche un nuovo inizio dopo un’annata tutt’altro che esaltante.

Sarà un inizio d’anno intenso per il Diavolo che dovrà volare subito in Arabia Saudita per le final four di Supercoppa Italiana. In una stagione così critica il Milan non può permettersi di sottovalutare nessuna competizione. Per questo motivo la Supercoppa dovrà essere un obiettivo prioritario per il club rossonero, soprattutto se si tiene conto che per alzare il trofeo “basterà” vincere due soli incontri.

Il 3 gennaio ci sarà la semifinale contro la Juventus di Thiago Motta con in palio un biglietto per la finalissima contro la vincente dell’altra sfida tutta nerazzurra tra Inter e Atalanta in programma il 6 gennaio successivo. Proprio per quanto riguarda la semifinale contro la Vecchia Signora, c’è un’importante novità che potrebbe interessare e non poco a Paulo Fonseca e a tutta la squadra.

Koopmeiners costretto al cambio contro il Monza: niente Milan?

Durante l’intervallo della sfida tra Juventus e Monza, terminata con il successo di Vlahovic e compagni per 2-1, il bianconero Teun Koopmeiners è stato costretto ad uscire per un problema muscolare. Secondo quanto riportato da DAZN si tratterebbe di un piccolo fastidio all’adduttore. La sostituzione sarebbe arrivata principalmente per precauzione, proprio in vista degli importanti impegni che attendono la squadra di Thiago Motta nelle prossime settimane.

Nelle prossime ore verrà ovviamente fatta maggiore chiarezza, ma è chiaro che in casa Juventus sono minuti di forte apprensione. Mancano ancora una decina di giorni alla sfida di Supercoppa contro il Milan ed è probabile che Koopmeiners salti la sfida di campionato contro la Fiorentina in programma la prossima domenica, per poi provare ad esserci in Arabia Saudita.

Al momento, però, è ancora troppo presto per fare delle ipotesi. Bisognerà attendere gli esami strumentali a cui verrà sottoposto il centrocampista olandese per capire se si stratti di un semplice affaticamento o di un problema un po’ più serio. Di certo in casa Milan si terrà sotto controllo la vicenda.