“Un grande affare”: Milan, le parole su Tonali fanno infuriare il web

Nelle ultime ore alcune dichiarazioni dei dirigenti del Milan non sono state particolarmente gradite dal tifo rossonero.

La stagione del Milan di Paulo Fonseca non sta assolutamente mantenendo le aspettative dei tifosi che inizialmente speravano nello scudetto ma che vedono la squadra – ormai a Natale – risiedere solamente all’ottavo posto in classifica. Il club rossonero sta faticando molto e sia tifosi che addetti ai lavori si aspettano una reazione nelle prossime settimane.

Nelle ultime ore il presidente e la dirigenza rossonera sono intervenuti in un intervento alla Harward Business School ed hanno parlato di tanti temi. In primis ha parlato il presidente Cardinale che è stato piuttosto duro (in particolare sui cugini dell’Inter) e poi ha parlato anche Giorgio Furlani le cui dichiarazioni hanno fatto molto discutere.

Dall’addio di Paolo Maldini che non sembrava adeguato alle idee del club fino a quello di Sandro Tonali e le parole sull’ex centrocampista rossonero non sono state percepite ovunque in maniera positiva.

Milan, Furlani è netto riguardo Tonali

Il club rossonero ha salutato ufficialmente Tonali oltre un anno fa, ceduto per ben 70 milioni di euro al Newcastle. Nonostante la squalifica e situazioni quindi extra calcistiche i tifosi rossoneri non hanno mai dimenticato il giocatore, decisivo anche per la vittoria dell’ultimo scudetto rossonero. Riguardo l’addio di Tonali Furlani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Vendere un giocatore per 70 milioni è un grande affare, poi è ovvio che – tra acquisti, cessioni e rivendite, tutto dipende da come strutturiamo i contratti”. Insomma sia Cardinale che Furlani hanno parlato del Milan soprattutto in chiave economica e questo non è piaciuto a gran parte del tifo rossonero che sui social, specialmente su X, ha avuto parole piuttosto dure riguardo il club. Uno stile di comunicazione insomma che non è piaciuto a tutti e tra i tifosi c’è anche chi vorrebbe rivedere ancora in rossonero il centrocampista.

Le parole del dirigente rossonero sono apparse ai tifosi quasi come un messaggio chiaro, si discute di questioni economiche ma non dei problemi della squadra e del club, al momento fuori dalla zona Champions League. E tra i tifosi rossoneri – visto l’emergenza in mezzo al campo con i soli Fofana e Reijnders impiegati costantemente – ci sono tanti che rimpiangono il talento ex Brescia e ora al Newcastle.