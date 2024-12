Verona-Milan, la formazione di Fonseca: sorpresa a centrocampo!

Tra pochi minuti scenderà in campo il Milan fuori casa contro l’Hellas Verona. Resa nota la formazione ufficiale dei rossoneri.

Il diavolo arriva alla penultima gara del 2024 sicuramente non con il pieno di confidenza. Le ultime gare non hanno entusiasmato e i risultati non sono stati quelli sperati dal club. Paulo Fonseca ora è chiamato a fare bene dato che è lui al centro della bufera rossonera assieme ai patron del club. In caso di altri risultati negativi difatti c’è già l’ombra dell’esonero dietro il tecnico portoghese che rende incerto l’avvenire rossonero.

Già questa sera infatti il Milan dovrà proporre una prestazione positiva e che faccia anche rasserenare gli animi all’interno della tifoseria che si è scagliata senza indugi sulla società tutta durante le feste del 125esimo anno d’età del Milan. Questa sera dunque l’anticipo dei rossoneri contro il Verona aprirà questa penultima giornata di campionato del 2024. Mister Fonseca tra conferme e novità ha deciso quale sarà l’undici iniziale.

Verona-Milan: Fonseca rilancia Jimenez, Liberali in panchina

Alle ore 20:45 ci sarà il fischio d’inizio al Bentegodi dal fischietto Marinelli per Verona-Milan. L’Hellas di Zanetti non è al massimo della sua forma. Nelle ultime dieci gare disputate difatti hanno raccolto soltanto tre vittorie e ben sette sconfitte. Ora si trova nelle zone basse della classifica e il Verona lotta per risalire e salvare la propria stagione.

Il Milan invece dopo un filotto di gare positive è reduce dalle due prestazioni grigie fatte contro Atalanta e Genoa ed è chiamata a fare meglio. Per i rossoneri ci saranno alcuni indisponibili come ad esempio Morata, Pulisic, Musah o Loftus. Dunque alcune scelte di Fonseca sono obbligate. Questa sera torna titolare Jimenez in difesa per far rifiatae ancora Theo. A centrocampo sorpresa Terracciano che assieme a Reijnders, Liberali sarà in panchina, e Fofana completerà il reparto. Davanti invece spazio ad Abraham con Leao e Chukwueze a supporto.

Di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Milan:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All. Fonseca.

VERONA: in arrivo