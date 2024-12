Verso Milan-Sassuolo, Fonseca ne esclude due: non saranno tra i convocati

Il Milan si appresta a scendere in campo contro il Sassuolo ma con due ben assenti, Fonseca lo ha comunicato in conferenza

Dopo la schiacciante vittoria contro l’Empoli in campionato, il Milan torna in campo con un obiettivo chiaro: onorare la Coppa Italia. Una competizione che manca nella bacheca rossonera dal 2003 e che Paulo Fonseca vuole riportare a casa.

L’entusiasmo è alle stelle, grazie a una squadra che sembra aver trovato finalmente la giusta quadratura per affrontare al meglio la stagione e puntare alla rimonta sulle dirette concorrenti al titolo.

La sfida di domani sera contro il Sassuolo rappresenta un’occasione importante per confermare il momento positivo e proseguire il cammino anche in coppa, un torneo spesso sottovalutato ma che Fonseca considera cruciale per far sorridere i tifosi e regalare enormi gioie.

Non mancano, però, le difficoltà. Da Milanello giungono notizie poco confortanti: due giocatori chiave non saranno convocati a causa di problemi fisici. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di loro, ma ha già pronte le alternative da schierare dal primo minuto.

Le due assenze possono sicuramente pesare ma la fiducia nello spogliatoio è alta, e il gruppo è determinato a non lasciare nulla al caso.

Il Sassuolo, avversario sempre ostico nonostante la categoria differente, sarà un banco di prova importante per misurare la maturità dei rossoneri, che puntano a mantenere vivo il sogno della doppietta campionato, se pur complicato, e Coppa Italia. Fonseca lo sa: per vincere bisogna osare, e il Milan è pronto a farlo.

Theo e Maignan out contro il Sassuolo: c’è l’annuncio

Il Milan per la sfida di domani sera che si potrà seguire su Italia Uno alle ore 21:00, dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi non disponibili.

Fonseca ha parlato alla tv ufficiale del club rossonero alla vigilia del match, annunciando che Maignan è indisponibile per via di un intervento ai denti. Assente anche Theo per una contusione al piede.

“Io ho fiducia in tutti i giocatori, ci sarà qualche cambio, ma sempre con gli obiettivo di vincere” – ha detto Fonseca, con Sportiello e Terracciano pronti a scendere in campo dal 1′ al posto dei due calciatori indisponibili.

Le assenze non dovrebbero essere gravi con i calciatori che, al netto di sorprese, dovrebbero già rientrare un gruppo nei prossimi giorni ed essere disponibili per il prossimo match di campionato, quando il Milan sarà ospite dell’Atalanta al Gewiss Stadium.