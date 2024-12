Verso Milan-Sassuolo, mini rivoluzione per Fonseca: la probabile formazione

Per la sfida di Coppa Italia, il tecnico rossonero pensa ad una mini rivoluzione degli undici titolari: la probabile formazione.

Dopo il successo sull’Empoli per 3 a 0, in cui il Milan ha messo in campo una prova di equilibrio tra tutti i reparti, la squadra allenata da Paulo Fonseca tornerà in campo subito questo martedì, alle ore 21:00, per la sfida di Coppa Italia valida per gli ottavi contro il Sassuolo. Il club neroverde in questa stagione disputa il campionato cadetto, ma si trova in vetta alla classifica e può essere un avversario ostico per la squadra rossonera.

Dopo la Serie A e la Champions League, per il Milan si aggiunge un ulteriore impegno, la Coppa Italia: con una vittoria, il Milan passerebbe ai quarti della competizione, dove affronterà la vincente di Roma-Sampdoria. Qualora i rossoneri dovessero passare anche ai quarti, in semifinale, salvo eliminazioni, incontrerebbero i cugini nerazzurri, da affrontare nella doppia sfida tra andata e ritorno. Ma ora c’è da rimanere concentrati sull’impegno con il Sassuolo e pensare partita dopo partita, visto il fitto calendario di questo ultimo mese del 2024.

Verso Milan-Sassuolo, la probabile formazione

Milan-Sassuolo si affronteranno tra le mura di San Siro martedì sera, alle ore 21:00: il match è uno scontro da dentro/fuori e chi vince proseguirà il proprio cammino in Coppa Italia. Dopo la brillante prestazione contro l’Empoli, Fonseca sta già pensando agli undici da schierare titolari per la partita di martedì sera.

In porta ci sarà il solito Maignan, mentre il tecnico portoghese effettuerà qualche cambio in difesa, con Calabria pronto a scendere in campo dal primo minuto al posto di Emerson Royal. Pavlovic prenderà il posto di Thiaw, mentre al suo fianco ci sarà Gabbia. Sulla fascia sinistra, invece, ci sarà Theo Hernandez.

Il centrocampo sarà affidato alla coppia Fofana-Musah, con Reijnders che verrà fatto riposare in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Sulla trequarti, ci sarà il trio Leao, Loftus-Cheek e Chukwueze, mentre l’attacco sarà guidato dall’unica punta Tammy Abraham. Qualora la partita si mettesse nel verso giusto, ci sarà spazio ancora per il giovane Camarda, con Morata che verrà fatto riposare in vista del match contro l’Atalanta di venerdì sera.

Fonseca dunque è pronto a cambiare interpreti dal primo minuto per la sfida contro il Sassuolo, che non sarà affatto semplice. E il Milan ha bisogno di trovare continuità.