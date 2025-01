Accuse senza precedenti a Leao, la sentenza è assurda: “È il primo problema del Milan”

Arrivano nuovamente accuse pesanti nei confronti di Leao, stavolta recriminato per essere il primo problema del Milan in questa stagione

Continuano i problemi del Milan nel corso di questa stagione, con anche l’ultima sconfitta in campionato che ha portato con sé gli strascichi di grosse polemiche.Con l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera la squadra sembrava aver cambiato mentalità, ma i risultati stentano ad arrivare. Dopo la Supercoppa vinta, sono arrivati solamente quattro punti in tre gare disputate in campionato.

La società, nonostante il calciomercato vicino alla chiusura, non è intervenuta al momento per aggiustare una rosa non completa. I tifosi sono infuriati e tecnico anche, che ora attendono al più presto una reazione di Ibrahimovic e colleghi.La posizione di classifica – ottava – non fa restare tranquilli in casa rossonera, specialmente per via di alcuni calciatori che sono stati “attaccati” direttamente per via della loro svogliatezza.

Leao al centro delle critiche: le parole in diretta contro di lui

Rafael Leao è finito nuovamente al centro delle critiche per via di alcune prestazioni al di sotto delle aspettative, che stanno complicando ulteriormente il quadro attuale del Milan. Il calciatore, nonostante la rete-vittoria contro il Como, deve garantire un cambio di marcia. Il Milan ha bisogno di trovare al più presto il proprio top player, che negli ultimi mesi è stato quasi definito fantasma.

Sandro Sabatini, nel corso di Pressing, è intervenuto in merito al momento che sta vivendo il Milan, scaricando la colpa su Leao: “ Se Leao è il numero 10 del Milan e il giocatore più pagato, non può giocare ogni partita in maniera così alterna“. Dure critiche e parole nei suoi confronti: “Se non ci fosse nei suoi confronti una grande ammirazione, verrebbe chiamato mezzo giocatore o mezzo campione – dice Sabatini – è il primo problema del Milan“.

Leao-Conceicao, un binomio da far brillare: questione di tempo?

L’arrivo del tecnico dal Porto ha portato con sé nuove emozioni, anche in Leao che sin da subito si è mostrato entusiasta della scelta fatta dalla società. Con Paulo Fonseca, Leao ha avuto non pochi problemi, come venuto fuori.L’apprezzamento di Conceicao verso il calciatore è molto forte e spera tanto che Leao ritrovi al più presto la lucidità per recuperare quanto prima in campionato.

“Leao può diventare il miglior calciatore del mondo. Deve imparare delle cose, ma ha molta qualità” – disse il tecnico al termine della finale di Supercoppa vinta contro l’Inter.

Parole dalle quali il calciatore deve ripartire, con la testa libera e la voglia di fare bene.