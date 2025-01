Addio Milan, c’è l’offerta: 12 milioni nelle casse rossonere

Arrivata di recente un’offerta per un giocatore del Milan, in caso di esito positivo il club rossonero incasserebbe 12 milioni di euro.

In casa Milan l’anno nuovo è iniziato nel migliore dei modi: doppia vittoria contro Juventus e Inter e primo trofeo dell’era Conceicao conquistato. La vittoria della Supercoppa Italiana ha portato a Milanello una consapevolezza diversa e l’arrivo del nuovo tecnico ha inciso positivamente anche sulla mentalità dei giocatori. Lo stesso Leao, al termine della finale con l’Inter, ha confermato che il nuovo allenatore ha dato alla squadra “una nuova aura“. Ora però è arrivato il momento di dimostrare che questo Milan è cresciuto e per farlo, sabato sera, bisognerà vincere in campionato contro il Cagliari.

Milan-Okafor, addio vicino? Offerta dal Lipsia di 12 milioni di euro

Mentre a Milanello la squadra lavora in vista dei prossimi impegni, la società rossonera si concentra sul mercato. Le attenzioni però non sono solo rivolte ai nuovi acquisti, ma anche a eventuali cessioni. In particolare, nelle ultime ore, pare che ci sia stata un’offerta da parte del Lipsia per Noah Okafor.

Di recente, l’esperto di mercato Matteo Moretto, ha diffuso la notizia sul suo profilo X. Il giornalista scrive che di recente il Lipsia avrebbe inviato una prima offerta per Okafor a Milan. La proposta si basa su un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10-12 milioni di euro. Al momento però non sembra che si sia ancora trovato l’accordo tra le parti.

L’esterno svizzero ormai è fuori dai piani del club e una sua cessione potrebbe rivelarsi cruciale per sbloccare l’arrivo di un nuovo esterno. Nelle ultime ore sta infatti prendendo quota il nome di Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United e tra i nomi più caldi di questo mercato invernale.

Milan-Okafor, un amore mai sbocciato: giocatore poco incisivo

Si è parlato dunque di una possibile cessione per Noah Okafor. L’esterno svizzero è arrivato in Italia nel luglio del 2023 ma non ha mai inciso in rossonero. L’ex Salisburgo al suo arrivo veniva considerato come un giocatore di prospetto e ora, a 24 anni, potrebbe tornare nella famiglia RedBull, questa volta al Lipsia.

Il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, sulla falsariga della cifra spesa dal Milan oltre un anno fa per portarlo in Italia. Il suo contratto con il Diavolo scade nel 2028, ma i 7 gol e 5 assist in 52 presenze potrebbero portare a una rottura anticipata. Il club di Via Aldo Rossi è disposto a cedere il giocatore e se nei prossimi giorni si troverà l’accordo con il Lipsia il mercato rossonero potrebbe prendere una svolta decisiva.