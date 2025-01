Addio Tomori, il Milan individua il sostituto: colpo in Serie A

Il Milan sta cedendo Tomori al Tottenham: il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A, i rossoneri lo hanno già individuato

Sono ore frementi in casa Milan per queste ultime ore di calciomercato. La sessione di gennaio per i rossoneri si è accesa soltanto alla fine, dopo settimane di immobilismo (con il solo Walker acquistato). Era la squadra che, per un motivo o per un altro, aveva più bisogno di intervento ed evidentemente la sconfitta con la Dinamo Zagabria ha fatto scattare qualcosa. In entrata il nome è quello di Santiago Gimenez, per il quale i rossoneri si stanno spingendo ben oltre i canonici 20 milioni: l’ultima offerta è da 30 milioni fra parte fissa e bonus.

Soldi che la società investirebbe anche grazie alle uscite di Alvaro Morata al Galatasaray (in attesa di via libera) e, a sorpresa, anche quella di Tomori al Tottenham. Se l’inglese va via, Sergio Conceicao ha bisogno di un sostituto. E la società lo avrebbe già individuato.

Il sostituto di Tomori arriva dalla Serie A

Il tempo stringe e manca sempre meno alla conclusione del mercato. Inoltre, ed è la cosa più importante, fra un giorno si gioca il derby di campionato contro l’Inter, il secondo dopo quello in finale di Supercoppa e non sono a disposizione Thiaw e, forse, Gabbia. L’unico altro difensore disponibile è Pavlovic, che pochi giorni fa era dato per probabile partente (anche lui verso la Turchia).

Ecco perché, in caso di uscita di Tomori, sarebbe necessario intervenire in entrata e fra i nomi presi in considerazione ce n’è uno che convince più di tutti in via Aldo Rossi. Come rivelato nelle scorse ore da Alessandro Jacobone, il giocatore nel mirino è Koni De Winter del Genoa, che ha un doppio vantaggio: non ha problemi di liste né per quanto riguarda la Serie A né per la Champions League.

Il difensore è stato acquistato dai rossoblu la scorsa estate dalla Juventus per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni: in questa prima parte di stagione ha offerto delle buone prestazioni quindi il prezzo è decisamente più alto. Il Milan dovrebbe quindi fare un altro grosso investimento, ma lo farebbe per un centrale giovane e di grandi prospettive.

L’alternativa è un nome che è in orbita rossonera da molto tempo: si tratta di Mosquera, difensore del Valencia che è in zona retrocessione e che non ha ancora rinnovato il contratto. Piace da parecchio a Moncada e ai suoi scout.