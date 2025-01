Allegri proposto in panchina: allenerà un ex Milan

Dalla possibilità di allenare il Milan a quella di allenare un ex rossonero che vinse lo Scudetto con il club di Milano nell’annata 2021/2022.

Massimiliano Allegri è stanco di aspettare e sarebbe pronto alla sua prima esperienza lontano dalla Juve dopo il periodo passato in bianconero, in due progetti diversi che decise di sposare, intervallati dalle annate di Sarri e Pirlo in panchina.

Dalla Juve al Milan, era questa l’ipotesi che sembrava tra le più accreditate per il dopo-Pioli. Le cose a Milanello però hanno visto i rossoneri scegliere prima Fonseca e poi Conceicao, in un progetto con i portoghesi che sarà tutto diverso da quello che c’è con Allegri, tecnico pronto alla grande occasione dopo la separazione con la Juventus di giugno scorso. A riportare la notizia sul futuro di Allegri sono i colleghi di Sky Sport.

Allegri può tornare: la destinazione in panchina

A quanto pare, si sarebbe proposto il nome di Massimiliano Allegri, stando a ciò che riporta la stessa fonte. Economicamente vantaggiosa, con la possibilità di competere grazie al progetto ricco della squadra che andrebbe ad allenare, lo stesso tecnico livornese che avrebbe deciso di rilanciarsi, dopo quanto vissuto alla Juve.

Si era vociferato di un approdo al Tottenham, considerando quella che è la scelta degli Spurs possibile, di procedere con l’esonero del proprio allenatore per la complessa situazione in classifica.

Le cose alla fine potrebbero portare Allegri in Arabia Saudita, in quella che per lui diventerebbe la primissima esperienza all’estero da allenatore. C’è infatti un club nella Saudi Pro League pronto a contrapporre Stefano Pioli con Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, nella scelta che porta ad Allegri in panchina, come rivale per il titolo in campionato.

Quando arriva Allegri? Può allenare un ex Milan

Può allenare subito un ex Milan, qualora dovessero concretizzarsi le cose in Arabia Saudita. In verità, lo stesso giocatore ex Milan, lo avrebbe voluto già alla Juventus, quando la allenava Max Allegri. Si tratta di Franck Kessiè, calciatore che Allegri potrebbe trovare all’Al-Ahli, squadra che ha intenzione di primeggiare nella Saudi Pro League contro le favorite Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, tanto da ingaggiare un allenatore che sa come si vincono i campionati per quanto fatto alla Juventus e al Milan, in Serie A.

La scelta di Allegri sulla panchina: lui ha una preferenza

Avrebbe una preferenza, da sempre, Massimiliano Allegri: quella di tornare ad allenare in Italia, oppure godersi un’esperienza in Premier League. Ma tutte, le esperienze che cerca, sono ad alti livelli. Da capire se i soldi dell’Al-Ahli, in un progetto che vede comunque il campionato saudita in crescita in questi ultimi anni, possano convincere oppure no lo stesso tecnico livornese.