All’improvviso Ibrahimovic: “Ho fallito due volte”

Il Milan è in un momento cruciale della stagione. La vittoria col Girona è un traguardo importante perché consente alla squadra di arrivare al match con la Dinamo Zagabria, in programma mercoledì prossimo, col destino nelle proprie mani: basta vincere per andare agli ottavi di finale senza passare dai Play Off.

Ma è un momento clou anche in chiave calciomercato: Kyle Walker è arrivato oggi e ha sostenuto il classico iter di visite mediche più firma sul contratto, è probabile che l’ufficialità ci sarà domani. Da solo non basta e i tifosi spingono a gran voce per l’acquisto di Gimenez dal Feyenoord. Intanto Ibrahimovic come sempre si diverte sui social con uno dei suoi classici post.

Il post di Ibrahimovic

Inutile ribadirlo ma Zlatan è stato un calciatore incredibile. Ha giocato in grandi squadre e in tutte ha vinto qualcosa di importante. In particolar modo, Ibrahimovic è ricordato per essere un esperto di campionati: ne ha vinto almeno uno in uno ogni squadra. Dal 2001 al 2016, ha vinto praticamente ogni anno, tranne in due occasioni: con l’Ajax nel 2002-2003 e con il Milan nel 2011-2012.

Tutti gli altri anni, invece, ha vinto sempre il campionato: con Ajax, con la Juventus, con l’Inter, con il Milan e, infine, con il Psg. Ha interrotto la serie soltanto quando è passato al Manchester United. Da qui nasce il suo post: “Ho fallito due volte“.

Ironico ma nemmeno troppo. Da calciatore ha davvero avuto l’ossessione per la vittoria, cosa che ha portato in rossonero anche nell’ultimo periodo della sua carriera. E aiutò il Milan a vincere quel clamoroso Scudetto nel 2022. Purtroppo al momento non sembra avere lo stesso approccio da dirigente.