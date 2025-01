Annuncio a sorpresa: il Milan ha preso un nuovo attaccante, è ufficiale

Pochi minuti fa è arrivato a sorpresa l’annuncio ufficiale del Milan: preso un nuovo attaccante, il comunicato dei rossoneri

Oggi è stata una giornata molto importante per il Milan. La vigilia della semifinale di Supercoppa è iniziata con la conferenza stampa di Sergio Conceicao alle ore 11:00, preceduta però da un primo allenamento mattutino.

La squadra si è poi ritrovata in campo nel pomeriggio per una doppia seduta, durante la quale ha ricevuto anche la gradita visita di Stefano Pioli.

Per i rossoneri è troppo importante provare a portare a casa una vittoria dalla partita di domani: servirebbe parecchio per portare altra energia in un ambiente che ha bisogno di una scossa.

Colpo Milan, ufficiale l’arrivo del bomber

Il cambio dell’allenatore è stato un primo passo, ma ora c’è bisogno di risultati, di vittorie e, perché no, anche di colpi di mercato.

Questa giornata è stata caratterizzata anche da un annuncio ufficiale, arrivato un po’ a sorpresa in serata. Il Milan ha preso un nuovo attaccante e lo ha annunciato pochi minuti fa.

L’acquisto è per il Milan Futuro, che ha la necessità di rinforzare la rosa per poter puntare all’obiettivo salvezza.

Negli ultimi due giorni si è parlato di una trattativa molto avanzata per l’acquisto di Andrea Magrassi dal Cittadella, ma adesso è anche ufficiale.

Un nuovo attaccante, di grande esperienza ed esperto della categoria, a disposizione di Daniele Bonera, che così potrà puntare su un altro finalizzatore oltre a Samuele Longo, che non è riuscito ad avere un buon impatto sulla squadra, e a Francesco Camarda, che ormai fa la spola con la prima squadra.

Milan Futuro, ora altri tre acquisti per l’obiettivo salvezza

Magrassi, classe 1993, arriva come detto dal Cittadella ed è subito a disposizione della squadra. Cresciuto nelle giovanili del Venezia e del Brescia, è pronto a dare una mano al Milan Futuro per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Inizia quindi subito col botto il mercato della squadra U 23, come era prevedibile: Ibrahimovic ha ottenuto il via libera da RedBird per rinforzare la rosa e questo è solo il primo tassello.

Arriverà anche un difensore centrale, anche lui meglio se di esperienza, e due esterni d’attacco.

Così Bonera, che è stato confermato dalla dirigenza nonostante una prima parte di stagione complicata, sia per risultati che per qualità del gioco, potrà puntare all’obiettivo salvezza.

Al primo anno di questo nuovo progetto, scendere di categoria non sarebbe il massimo.