Boom Milan, affare in chiusura: annuncio di Fabrizio Romano

La trattativa per il trasferimento al Milan è ormai alle battute finali. Arriva il tweet ufficiale del noto giornalista.

Svolta di mercato in casa Milan. Il club rossonero ha deciso – dopo giorni di trattative e ripensamenti – di fare l’affondo decisivo e di chiudere per il colpo. Una scelta che farà discutere con i tifosi divisi tra pro e contro: la società rossonera è pronta a chiudere il colpo, la trattativa stavolta è davvero in chiusura, lo conferma anche il noto giornalista Fabrizio Romano.

Svolta Milan, il colpo è ad un passo

Il giornalista Fabrizio Romano dà importanti aggiornamenti sulla vicenda, praticamente il Milan avanza verso le fasi finali nella trattativa per il difensore inglese Kyle Walker. Romano ha spiegato: “Sono previsti ulteriori contatti per completare l’accordo sui termini personali con Walker che dovrebbe firmare un contratto fino al Giugno 2027”.

Trattativa in corso e che potrebbe vedere la chiusura nelle prossime ore, il Milan sembra ad un passo dal colpo in difesa con l’affare Walker che – ricordiamo – ovviamente chiuderà le porte all’affare Rashford, solo un inglese può arrivare in questa sessione di mercato. E il terzino del Manchester City sembra essere in dirittura d’arrivo.