Botta e risposta Milan-Roma: maxi scambio all’orizzonte

Il Milan pensa a un maxi scambio di mercato con la Roma, i dettagli della richiesta da parte dei rossoneri.

Nella Milano rossonera è già vigilia per il ritorno in campo degli uomini di Conceicao. Domani alle 21:00 al “Meazza” il Diavolo ospiterà gli spagnoli del Girona. La sfida contro la squadra allenata da Michel è cruciale per il futuro europeo dei rossoneri. Il Milan infatti si trova a un solo punto dal Lille ottavo, al momento l’ultima squadra che passerebbe direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Il calendario inoltre sorride al club di Via Aldo Rossi, atteso appunto dallo scontro contro gli Albirrojos e dalla sfida con la Dinamo Zagabria il prossimo 29 gennaio.

Mercato Milan, idea scambio con la Roma: piace Soulé

Il cammino nella coppa dalle grandi orecchie pare dunque in discesa, ma la squadra dovrà rispettare le aspettative. Sei punti nei prossimi due incontri proietterebbero il Diavolo tra le prime della classe, evitando così gli insidiosi playoff. Nel frattempo la società continua a operare sul mercato, in merito al quale è stato rivelato un retroscena.

Nelle scorse ore l’inviato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato di un incredibile idea di scambio tra Milan e Roma. La società giallorossa è infatti interessata a riscattare già ora Alexis Saelemaekers e il Milan, dalla sua, ha chiesto informazioni su Matias Soulé. Ricordiamo che l’esterno belga è passato in prestito alla Roma nell’ultimo giorno di mercato estivo, nell’operazione che ha portato Tammy Abraham con la stessa formula in rossonero.

La squadra della capitale dunque vorrebbe acquistare il cartellino di Saelemaekers ma il Milan non è ancora convinto di fare lo stesso con Abraham. L’attaccante inglese, nonostante nell’ultimo periodo sia in crescita, non ha ancora avuto l’impatto sperato e proprio per questo il Diavolo ha provato a inserire Soulé. Marchetti ha riferito che con l’argentino all’interno dell’operazione i rossoneri sarebbero stati propensi a lasciare partire Saelemaekers.

Scambio Saelemaekers-Soulé: no secco della Roma

Il Milan ha dunque provato ad arrivare all’argentino classe 2003, che al momento non sembra aver trovato continuità in giallorosso.

La risposta dei Friedkin è però stata chiara, un no secco all’inserimento dell’ex Juve nell’operazione. L’anno scorso Soulé è stato uno dei giocatori migliori del nostro campionato con la maglia del Frosinone e in estate è arrivato nella capitale per una cifra superiore ai 25 milioni di euro. Il Milan ha tentato di inserirlo nell’eventuale operazione che avrebbe definito la cessione di Saelemaekers ma il muro da parte della Roma è stato immediato.