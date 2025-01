Calciomercato Milan, sirene dalla Premier League: addio a gennaio?

La Premier League ha messo gli occhi sul giocatore del Milan. Il rossonero farà i bagagli già in questa sessione di calciomercato?

È un gennaio intenso quello che sta vivendo il Milan. Tra impegni sul campo, come quello delicatissimo di domani contro il Girona in Champions League, e voci di mercato, il Diavolo sta senza dubbio attraversando delle settimane tutt’altro che tranquille.

I rossoneri sono tra i protagonisti di questa sessione invernale, con diversi obiettivi nel mirino ma anche con diverse cessioni. Per poter infatti rinforzare l’organico con nuovi innesti, è necessario prima liberare spazio facendo partire qualche rossonero.

Nelle ultime ore sembra esserci più di un giocatore che potrebbe fare le valigie. Tra questi non manca sicuramente Noah Okafor, il cui trasferimento al Lipsia è clamorosamente saltato quando sembrava ormai tutto fatto. Ora per lo svizzero potrebbero aprirsi le porte dell’Inghilterra.

Milan e Okafor ancora lontani: sullo sfondo West Ham e Bournemouth

La cessione di Okafor resta uno degli obiettivi in casa Milan, ma è chiaro che dopo il dietrofront del Lipsia trovare una sistemazione non è di certo semplice. Secondo quanto riportato, però, dalla Gazzetta dello Sport, il classe 2000 sarebbe attenzionato sia dal West Ham che dal Bournemouth.

Al momento non c’è nessuna trattativa concreta, con i due club inglesi che avrebbero mostrato solo un semplice interesse.

Intanto Okafor è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere addirittura convocato per la sfida di domani sera contro il Girona. Al momento, dunque, l’ex Salisburgo non sembra avere nessun problema fisico. Resta, quindi, ancora qualche dubbio sulle motivazioni che hanno portato il Lipsia a far saltare un affare praticamente concluso.

Colpo in attacco: il sogno del Milan resta Joao Felix

Tra le priorità del Milan resta un acquisto in attacco, che sarebbe sicuramente agevolato da un addio di Okafor. Il primo nome sulla lista del club rossonero, ma soprattutto di Sergio Conceiçao, resta quello di Joao Felix. Trovare un accordo con il Chelsea non è, però, un’impresa semplice.

I Blues hanno acquistato il talento portoghese solo l’estate scorsa per ben 52 milioni di euro. Per questo motivo vorrebbero cedere il classe ’99 solo ad una cifra adeguata. Una cifra che ovviamente il Milan non può spendere.

L’obiettivo della dirigenza è quello di imbastire una trattativa sulla base di una formula del prestito con diritto di riscatto. Le parti sono ancora lontane, ma in casa Milan c’è ancora fiducia.