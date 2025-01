Calciomercato Milan, altro addio in vista: cessione ad un passo

In casa Milan ci si prepara a salutare un altro rossonero. L’affare potrebbe decollare già nei prossimi giorni.

Non sono sicuramente ore tranquille quelle che stanno vivendo i tifosi del Milan in questi primi giorni di gennaio. Oltre ai postumi per la vittoria della Supercoppa Italiana, questi ultimi giorni sono stati contraddistinti per le diverse notizie di calciomercato che interessano molto da vicino il Diavolo.

Tutto il popolo milanista sogna ormai Marcus Rashford, che da semplice utopia sta diventando ora dopo ora una possibilità sempre più concreta. Per vedere arrivare l’attaccante inglese in rossonero serviranno, però, alcune cessioni: su tutte quella ormai in dirittura d’arrivo di Noah Okafor, ma anche quella di un altro rossonero.

Possibile futuro in Messico per Luka Romero: offerta dal Chivas

In mattinata è tornato a riecheggiare nelle teste dei tifosi del Milan un nome al quanto dimenticato: quello di Luka Romero. Il classe 2004 argentino ha lasciato il Diavolo in estate per andare in prestito in Spagna all’Alaves. L’avventura in Liga – come già accaduto con il Maiorca pochi mesi prima – non è però decollata e ora per lui potrebbero aprirsi le porte del Messico.

Secondo quanto riportato, infatti, dall’esperto di mercato Daniele Longo, sarebbe arrivata al Milan un’offerta dai messicani del Chivas Guadalajara. L’ex Lazio sta valutando l’offerta, con il Milan che ovviamente spera di poter trovare un accordo.

L’Alaves, infatti, non ha nessuna intenzione di esercitare il riscatto da 7 milioni di euro. Per questo motivo Romero potrebbe terminare la sua avventura spagnola anzitempo, per poi partire alla volta del Messico. L’intenzione del Milan è quella di provare a chiudere per un’operazione a titolo definitivo, così da incassare qualche milione già a gennaio.

Non solo Romero, nuova sistemazione anche per Pellegrino

Oltre a Romero, a cambiare presto casacca dovrebbe essere anche il connazionale Marco Pellegrino. Sempre secondo quanto riportato da Daniele Longo, il centrale argentino – che ha terminato in anticipo l’esperienza in prestito all’Independiente – è sempre più vicino ad un nuovo prestito, stavolta all’Huracan.

Tante operazione in progetto, dunque, per il Milan che cercherà di formalizzare tutto nei prossimi giorni. Come detto, la priorità al momento si chiama Marcus Rashford e, seppur resti una trattativa molto complessa, inizia ad esserci fiducia sulla buona riuscita dell’affare. I tifosi intanto continuano a sperare, ma la sensazione è che questo 2025 stia già andando molto meglio del 2024 appena concluso.