Calciomercato Milan, colpo dalla Serie A: l’agente esce allo scoperto

Le dichiarazioni dell’agente del giocatore hanno acceso le fantasie del popolo rossonero. Il Milan guarda in Italia per rinforzare l’organico.

È un 2025 perfetto quello che sta vivendo il Milan fino a questo momento. Dopo una prima parte di stagione decisamente complessa, il Diavolo sembra aver ritrovato la bussola e con Sergio Conceiçao è già arrivato il primo trofeo. Clamorose vittorie in rimonta con Juventus in semifinale e Inter in finale e Supercoppa Italiana messa in bacheca con la speranza che possa essere solo l’inizio.

Adesso, però, ad entrare in gioco dovrà essere anche la dirigenza rossonera. Seppur la squadra sembri essersi trasformata, è chiaro che siano ancora necessari dei rinforzi. C’è bisogno di intervenire su più reparti, tra cui la difesa. E proprio per quanto riguarda il reparto arretrato, gli occhi del club sembrano essere puntati in Serie A.

Parisi e Fiorentina ai ferri corti: Milan pronto ad inserirsi

Tra le vicende di calciomercato da seguire con maggiore attenzione c’è senza dubbio quella relativa al futuro di Fabiano Parisi. L’esterno classe 2000 è sempre più lontano dalla Fiorentina, con il trasferimento a gennaio che sembra essere l’opzione più accreditata.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sport, il giocatore ha da poco rifiutato le avances del Como e adesso i club più interessati sembrerebbero essere il Milan e il Fenerbahce.

L’ex Empoli non sembrerebbe essere un problema per il tecnico viola Raffaele Palladino, che anzi preferirebbe una sua permanenza in Toscana almeno fino al termine della stagione. Anche la Fiorentina non considera la cessione di Parisi una priorità impellente, ma le recenti parole del suo agente non sembrano lasciare molti dubbi sul futuro del 24enne italiano.

Giuffredi nettissimo sulla vicenda Parisi: “Via a gennaio”

Negli scorsi giorni Mario Giuffredi, agente di Parisi, è uscito allo scoperto sull’eventuale permanenza alla Fiorentina del suo assistito. Il noto procuratore, senza troppi giri di parole, ha infatti affermato che l’intenzione è quella di trovare una nuova sistemazione sia a Parisi che a Biraghi, altro calciatore viola seguito da Giuffredi.

Il trasferimento sembra, dunque, quasi certo e il Milan potrebbe proprio fare al caso giusto. I rossoneri vorrebbero, infatti, aggiungere una pedina sulla corsia di sinistra che possa ricoprire il ruolo di vice-Theo Hernandez. La situazione è in continua evoluzione, ma sicuramente se si dovesse presentare la giusta occasione, il Milan proverebbe seriamente ad affondare il colpo.