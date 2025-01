Il mercato invernale volge al termine, ma i rossoneri hanno ancora bisogno di almeno due rinforzi. Possibile nuovo tentativo per un giovane seguito anche in passato.

Il Milan archivia la campagna europea, almeno per il momento. Una grossa delusione per i rossoneri che, con la brutta sconfitta di Zagabria, vedono sfumare la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi.

Invece, con il tredicesimo posto conquistato alla fine, ci saranno da giocare i playoff, con due partite in più nel prossimo mese. C’è dunque da lavorare sul mercato in questi ultimi giorni per provare a regalare un paio di pedine importanti a Sergio Conceicao.

I piani del diavolo negli ultimi giorni di mercato

Sfumato Marcus Rashford, grande obiettivo di questa sessione di mercato, il Milan sta puntando tutto su Santiago Gimenez del Feyenoord, come anticipato. Anche qui però i costi sono molto alti e gli olandesi, complice anche il possibile accoppiamento, sembrano anche meno propensi di prima ad aprire alla trattativa.

Per questo motivo i rossoneri stanno sondando la pista che porta ad Arda Guler, giovane talento del Real Madrid che però fatica a trovare spazio tra i blancos. Tra Mbappe, Vinicius, Rodrygo Goes e non solo, il turco sta collezionando davvero poco minutaggio e il Milan sta pensando di provare a prenderlo in prestito.

Effettivamente questa potrebbe essere una mossa utile anche per il Real, permettendo così al giocatore di fare quell’esperienza che a Madrid sta un po’ mancando. Vedremo dunque se ci sarà l’affondo e se la situazione si trasformerà in una trattativa concreta.