Calciomercato, Milan sull’attaccante francese: piace anche alla Juve

Calciomercato, il Milan pensa ad un nuovo attaccante: arriva l’annuncio sul possibile scenario di mercato.

La stagione del Milan fin qui non è stata tra le più memorabili e l’esonero in corsa di Paulo Fonseca ne è un chiaro segnale. Nonostante i rossoneri quest’estate abbiano rivoluzionato il reparto offensivo, dopo l’addio di Olivier Giroud, con Alvaro Morata e Tammy Abraham, la dirigenza sembrerebbe aver optato per un nuovo profilo. L’attenzione, infatti, è prettamente sul reparto offensivo che, dati gli scarsi risultati, ha visto figurare più volte il giovane Camarda.

Milan su Kolo Muani, lo scenario di mercato

La dirigenza rossonera, secondo quanto trapelato, avrebbe messo gli occhi su un attaccante del Paris Saint Germain: Randal Kolo Muani. Il centravanti francese non sta brillando sotto la Tour Eiffel e, a seguito di prestazioni davvero poco continue, il club parigino starebbe mettendo in discussione la sua permanenza.

Il classe 98′, infatti, in 14 partite disputate in stagione, tra Ligue 1 e Champions League, ha messo a segno soltanto 4 gol: troppo poco per poter prendersi il favore del pubblico francese. Di conseguenza, il mercato di gennaio potrebbe essere un’occasione importante per il club milanista.

I rossoneri, infatti, tra Abraham e Morata hanno potuto esultare davvero in poche occasioni. Ciò che sembra, infatti, è che entrambi gli attaccanti non siano in grado di sostenere l’intero reparto da soli lì davanti. Entrambi tra tutte le competizioni hanno messo a segno soltanto 5 a testa: score insoddisfacente per il Milan.

Kolo Muani in Italia? La Juve risponde presente

Il valore di mercato di Kolo Muani è di circa 30 milioni di euro e diversi club europei si stanno muovendo per assicurarsi le prestazioni sportive di un giocatore molto interessante che messo in un buon contesto potrebbe davvero tornare a rendere al massimo. Sulle sue tracce ci sono anche Tottenham e Monaco.

In Italia, però, non c’è soltanto il Milan ma anche la Juventus di Thiago Motta. La Vecchia Signora, infatti, caratterizzata da troppi infortuni, ha lasciato a desiderare soprattutto in attacco. Le condizioni di Vlahovic, non proprio in forma, e Milik, mai sceso in campo per infortunio, hanno convinto Cristiano Giuntoli ad attivarsi per intavolare una trattativa con il PSG.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il Milan avrebbe parlato nel corso di questa settimana con gli intermediari di Kolo Muani che ha già fatto le sue esperienze in Ligue 1 e Bundesliga. Inoltre la sua duttilità potrebbe davvero far comodo a Sergio Conceicao che di attaccanti mobili ne apprezza e non poco.