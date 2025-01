Calciomercato Milan, tutto su Orsolini: doppio scambio col Bologna

Orsolini rimane obiettivo di mercato concreto per i rossoneri, il Diavolo elabora una nuova proposta: il doppio scambio per realizzare l’affare

Una domenica calcistica a tinte forti, forse anche troppo, per il Milan, che batte il Parma al termine di una gara al cardiopalma e ricca di episodi. Il successo rossonero arriva in pieno recupero, con le reti di Reijnders e Chukwueze che ribaltano il risultato sfavorevole, quando forse buona parte dei tifosi presenti a San Siro nemmeno ci credeva più.

Chissà se questo successo riuscirà a dare finalmente quella scossa che per il Diavolo poteva scattare in più occasioni, ma fin qui non si è ancora verificata. Certo è che a margine della gara è successo un po’ di tutto. Finale convulso con la discussione tra Conceicao e Calabria, durante la partita la tegola dell’assenza di Fofana nel derby, vista l’ammonizione ricevuta che lo obbligherà a osservare un turno di stop per squalifica. E prima della partita, le dichiarazioni di Scaroni sul calciomercato in attacco, che un po’ hanno gelato l’ambiente.

Le frasi presidenziali sulla difficoltà di acquisti per l’attacco faranno sicuramente discutere. Ma questo non significa che il Milan intenda fermarsi. E infatti sta valutando ancora, in ogni caso, diverse piste. Si continua a insistere per Gimenez, ma non solo. Oltre al messicano per il centro del reparto, si continua a seguire anche Riccardo Orsolini. Il giocatore del Bologna piace, eccome, e per lui sta per arrivare un’altra offerta al Bologna.

Milan, rilancio per Orsolini: Chukwueze e non solo

Secondo quanto riportato da ‘Dailymilan’, infatti, Ibrahimovic non si arrende, dopo i primi tentativi e intenderebbe proporre un doppio scambio ai felsinei.

Sul piatto, la possibilità di vedere in Emilia in prestito fino alla fine della stagione Samuel Chukwueze, nonostante il gol decisivo segnato con il Parma. Oltre al nigeriano, c’è di nuovo la proposta del cartellino di Noah Okafor, con in più una cifra cash di 20 milioni di euro a favore del Bologna.

Milan in attesa dell’attaccante: Conceicao parla chiaro

Una proposta importante, vedremo se andrà a segno. Quello che è sicuro è che il Milan proverà fino all’ultimo a regalarsi altri rinforzi oltre a Kyle Walker. In questo, le idee di Conceicao sono chiare.

Il tecnico portoghese ha lanciato un segnale forte in conferenza stampa dopo la gara col Parma, spiegando di aver chiesto alla società di intervenire e che le sue richieste sono chiare. Ma anche affermando che in caso di necessità farà con gli uomini già a disposizione. Situazione da monitorare ora per ora.