Calciomercato: offerta super per Reijnders, la risposta dell’olandese

Il Milan deve guardarsi dall’interessamento dei top club per Reijnders, arriva una nuova offerta per il centrocampista: ecco la sua risposta

Come è accaduto più volte e come continua ad accadere, a lungo Tijani Reijnders era stato il migliore del Milan, in una gara, quella contro il Parma, che per i rossoneri è stata complicatissima. Anzi, a un certo punto l’olandese era stato l’unico veramente ispirato, in un contesto attorno a lui che sembrava preludere a un’altra giornata desolante per i colori del Diavolo. Forse non è un caso che sia stato lui a lanciare la clamorosa rimonta nel finale.

Inserimento determinante, a bucare la difesa del Parma al minuto 92, infilando la porta di Suzuki e dando vita agli ultimi furenti minuti da cui il Milan è uscito abbastanza a sorpresa con i tre punti. Le doti di Reijnders si confermano ancora una volta, il Milan vuole tenerselo stretto ma è inevitabile che su di lui, viste le sue prestazioni di altissimo profilo, ci siano gli appetiti di mercato di tanti club importanti.

Gli estimatori non mancano, per un calciatore cresciuto in maniera esponenziale nel suo anno e mezzo al Milan. Sta arrivando un’altra offerta di rilievo per il giocatore e c’è già la risposta, che lascia pochi dubbi.

Il Manchester City ci riprova per Reijnders, lui manda un messaggio al Milan

Ha messo gli occhi su di lui il Manchester City di Pep Guardiola, che ha già sondato il terreno e che adesso sta preparando un assalto deciso.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, a Milanello potrebbe essere recapitata a breve una proposta da 50 milioni di euro per il Milan. Il club comunque ha già provveduto a blindarlo e non vuole cederlo. Lo stesso interessato, dopo la gara con il Parma, a DAZN ha rilasciato ancora una volta frasi d’amore per la sua squadra: “E’ stata una partita incredibile in cui i tifosi ci hanno sempre supportato. Sono tre punti molto importanti, quello che vogliamo fare è riportare il Milan dove merita“. L’intenzione, dunque, è quella di restare a lungo.

Reijnders è l’uomo in più: numeri da urlo per risollevare il Diavolo

Ci sperano ovviamente i tifosi e se lo coccola Conceicao, che come Fonseca sta scoprendo un giocatore determinante in tutto ciò che fa. E con numeri davvero importanti in una stagione fin qui troppo altalenante per il Milan.

Con il gol contro il Parma, siamo ad uno score di 10 gol e 3 assist. Anche meglio degli attaccanti, che fin qui hanno latitato un po’. Con lui, può succedere di tutto in qualsiasi momento e per questo è fondamentale trattenerlo, perché il Milan possa puntare in alto.