Calciomercato, terremoto Frattesi: tra Milan e Inter è lotta totale

Davide Frattesi cambia del tutto gli scenari di mercato, che cosa succede tra rossoneri e nerazzurri: ore frenetiche

Quando si incrociano le strade di Milan e Inter, succede sempre qualcosa di speciale. Un derby è sempre un derby e può riservare grosse sorprese. Pur avendo le due squadre avuto un rendimento molto differente fin qui in campionato, per adesso i rossoneri si sono imposti due volte su due nella stracittadina, portandosi oltretutto a casa la Supercoppa.

Sia Fonseca che Conceicao sono riusciti nell’impresa di battere l’armata di Simone Inzaghi, chiarendo a tutti che i nerazzurri sono forti ma non certo invincibili. Il 2025 si è aperto da questo punto di vista con il botto e se per la lotta scudetto per il Diavolo sembra decisamente tardi, occhio agli altri fronti che potrebbero invece vedere protagonisti i rossoneri.

Il Milan intende fare sul serio anche sul mercato, che mai come quest’anno a gennaio si attende come particolarmente interessante per diverse squadre nel nostro campionato. Coinvolgendo anche grossi nomi, che fino a qualche settimana fa difficilmente si sarebbero ipotizzati come coinvolti nelle trattative. Uno dei nomi diventati improvvisamente caldi è Davide Frattesi. Il centrocampista, a sorpresa, potrebbe lasciare l’Inter. E il suo addio ai nerazzurri coinvolgerebbe direttamente anche il Milan.

Frattesi via dall’Inter, i nerazzurri a caccia di un sostituto: tripla sfida al Milan

Non perché il Diavolo sia intenzionato a entrare in scena per il suo acquisto – al momento, l’eventuale colpo Frattesi riguarderebbe Roma e Napoli – ma perché i nerazzurri dovrebbero sostituirlo. E l’Inter potrebbe entrare in rotta di collisione proprio contro il Milan.

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, tutte le principali alternative seguite in tal senso dai campioni d’Italia condurrebbero a uno scontro diretto con i rossoneri. Le due squadre si troverebbero a battagliare per i vari Ricci, Frendrup e Bondo. Rendendo l’atmosfera a Milano piuttosto elettrica nelle prossime settimane.

Milan, la priorità di mercato è Rashford: le ultime

Il Milan sta seguendo un centrocampista, è vero, ma in queste ore è particolarmente concentrato sull’affare Rashford. Il club rossonero ha capito di avere una grande opportunità e non vuole lasciarsela scappare.

Per il Diavolo, c’è da trovare la quadra per formula e cifre dell’operazione. Non facile, per arrivare a dama, ma i contatti proseguono eccome. L’arrivo in prestito dell’inglese cambierebbe del tutto il volto alla squadra.