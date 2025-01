Champions League, contro chi giocherà il Milan? Le possibili avversarie

La sconfitta contro la Dinamo Zagabria non ha permesso ai rossoneri di accedere direttamente agli ottavi della competizione.

Il Milan crolla in Croazia, gettando alle ortiche la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Dopo la vittoria al cardiopalma in campionato contro il Parma, la squadra di mister Sergio Conceicao è tornata a fare i conti con la sconfitta, andando ko sul campo della Dinamo Zagabria nel cruciale e ultimo match dalla prima fase della UEFA Champions League. Il Diavolo è andato al tappeto sul punteggio di 2-1 in terra croata, vedendosi condannata a giocare i playoff. Sergio Conceicao, dunque, incassa la sua seconda sconfitta sulla panchina del Milan, la prima in Champions League.

Play-Off Champions League, le possibili avversarie

Il Milan esce sconfitto dall’ultima partita del girone unico di Champions League contro la Dinamo Zagabria, terminando il suo cammino al 13° posto, fuori dalle prime 8 ma comunque in una buona posizione: per i rossoneri arriveranno però i play-off.

Il Milan, ai play-off, potrà incontrare o il Feynoord o la Juventus: l’andata si giocherà l’11/12 febbraio e il ritorno il 18/19 febbraio. La squadra rossonera conoscerà il suo prossimo avversario nella giornata di venerdì, quando verrà creato il tabellone dei play-off, prima di conoscere quello definitivo. Se il Milan dovesse passare il turno, potrebbe ritrovarsi l’Inter agli ottavi.