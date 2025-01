Chiesa e il ritorno in Serie A: l’annuncio non lascia dubbi

Le ultime dichiarazioni su Federico Chiesa spiegano le prospettive dell’attaccante in vista di un possibile ritorno nel nostro campionato: è la svolta

Per appassionati e addetti ai lavori, ci sono sempre molteplici motivi di interesse, calcisticamente parlando, in un periodo come questo, quello del calciomercato di gennaio. Un momento in cui si accendono i riflettori su rumours e trattative e sono tanti i giocatori che diventano protagonisti, facendo sognare ad occhi aperti ai tifosi. Come nel caso di Federico Chiesa, un calciatore che pur in un momento complicato per lui non è sparito dai radar di chi lo vorrebbe nella propria squadra.

L’attaccante classe 1997 ha lasciato il nostro campionato ad agosto, per trasferirsi in Premier League. La sua avventura al Liverpool però finora è particolarmente deludente, dato che Chiesa è riuscito a mettere insieme la miseria di quattro presenze totali, per poco più di 120 minuti giocati.

Chiesa ha visto pochissimo il campo per un deficit di condizione fisica che tra un problema e l’altro non è ancora riuscito a colmare. Il che ha dato adito a molteplici voci di mercato nei suoi confronti e all’ipotesi di un ritorno in Serie A, in un campionato dove provare a ritrovarsi. Numerose, ovviamente, le squadre interessate o potenzialmente interessate, tra cui anche il Milan. Per tutte coloro che stanno seguendo le vicende di Chiesa da vicino, è arrivato un messaggio importante.

Calciomercato, l’agente di Chiesa gela il Milan e tutte le pretendenti

Ha preso la parola infatti Fali Ramadani, agente dello stesso Chiesa, che ha fatto chiarezza una volta per tutte sul suo futuro. Chiudendo all’eventualità di un ritorno in Serie A, almeno nell’immediato.

Ai microfoni di ‘365Scores’, il procuratore si è espresso in questi termini: “Il Liverpool non intende rinunciare al giocatore e Chiesa sta cercando l’opportunità di dire la sua in squadra nel prossimo futuro. Questo è ciò che posso dire adesso”. Confermata, dunque, la stima di Slot e dell’ambiente nei suoi confronti, così come la volontà di entrare a far parte integrante dei ‘Reds’ una volta per tutte. C’è spazio anche per un’altra smentita: “Non c’è stata nessuna trattativa col Napoli“.

Milan, un colpo in attacco ci sarà: i rossoneri accelerano per Kolo Muani

Il Milan, in ogni caso, rispetto ad alcuni giorni fa sembra maggiormente intenzionato a mettere a segno un colpo nel reparto offensivo. E l’addio imminente di Okafor lo conferma.

Secondo quanto riportato dagli ultimi rumours di mercato, il Milan starebbe intensificando i contatti con gli intermediari per Kolo Muani. Il giocatore del Psg interessa, c’è da capire se ci sarà la possibilità di strappare condizioni convenienti per l’attaccante e se si riuscirà a prevalere su una concorrenza numerosa e che vede in campo anche la Juventus.