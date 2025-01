Clamoroso Milan, doppio colpo in entrata in attacco: dopo Gimenez tutto su di lui!

Il Milan è scatenato e ora c’è un altro colpo che vuole chiudere entro gennaio. Si tratta ancora di un attaccante.

Sono solo attaccanti i giocatori sul taccuino di Ibrahimovic e Co. La dirigenza sta puntando fortissimo su un reparto offensivo rigenerato, difatti se questi colpi dovessero andare in porto di certo ci sarebbe una grande spinta offensiva nuova. Non è detto che questo sia ciò di cui il Milan abbia realmente bisogno. In queste ore Santiago Gimenez ha la priorità. Con il Feyenoord le discussioni sono avanzate, c’è il sì del giocatore e si attende solo l’ok del club. Tra gli altri addii poi c’è un altro nome, di certo non nuovo, che suggestiona il diavolo.

Milan ancora su Lucca? Si punta forte su di lui

Il Milan non sta accelerando solo per il giocatore messicano. Difatti secondo Criscitiello di Sportitalia il club rossonero sta spingendo, in queste ore, fortissimo sul pedale per portare Lucca a Milano.

Il gicoatore dell’Udinese è oggetto del desiderio di molti altri club ma ora il Milan, a cui era già interessato da tempo, sembra fare davvero sul serio per lui. Le prossime ore del diavolo potrebbero essere molto piene con queste trattative in corso e i probabili arrivi di due nuovi attaccanti. Ma il Milan intanto forse si tutela anche mettendo tra i preferiti anche Lucca che gradirebbe l’arrivo in rossonero.