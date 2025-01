Colpo Champions per il Milan: arriva dal Bologna

Il Milan a caccia di rinforzi per una seconda parte di stagione a tutta birra, per la risalita verso la zona Champions servono innesti di livello: il nome dai rossoblù intriga

Dopo un 2024 finito decisamente sotto tono, per il Milan la missione, nel nuovo anno, è una sola ed è quella di risalire la china. Un compito non facile, ma assolutamente fondamentale, per le prospettive a medio e lungo termine del club, che non può permettersi una stagione improntata alla mediocrità.

Milan che inizierà a mettere i presupposti per un nuovo percorso dalla Supercoppa italiana, banco di prova in cui Sergio Conceicao potrà scoprire la sua squadra. Dai suoi, l’allenatore portoghese, chiamato a sostituire il connazionale Fonseca, si attende subito delle risposte importanti. I messaggi mandati nelle prime dichiarazioni non lasciano adito a troppi dubbi. L’ex Porto non è tipo da tirarsi indietro, non vuole alibi né scuse, né per lui né per chi lo circonda. Un atteggiamento di cui c’era bisogno e la risposta dell’ambiente è stata subito positiva.

Quella della squadra, inizieremo a scoprirla nelle prime partite in campo. Per andare a caccia di grandi risultati su tutti i fronti, il Milan necessiterà anche di interventi sul mercato. E tra le tante piste accostate al club, ce ne sono alcune particolarmente suggestive e significative. Per rimontare verso la zona Champions, occorre aumentare la qualità in maniera considerevole. Attenzione a un possibile innesto dal Bologna.

Milan, idea Orsolini: arriva in rossonero a due condizioni

I rossoblù stanno disputando una buona stagione e ancora una volta si sta segnalando in positivo Riccardo Orsolini. Che secondo ‘Milanlive’, potrebbe diventare in questi giorni obiettivo concreto del Diavolo.

Due le condizioni per il suo arrivo a Milanello. Vale a dire, l’eventuale partenza di Chukwueze, il cui profilo è tornato in discussione, e una intesa da trovare con i rossoblù, inserendo nel discorso il riscatto di Tommaso Pobega, che potrebbe essere la carta davvero decisiva. Sviluppi da seguire con grandissima attenzione.

Milan, non solo l’attacco: tutti gli obiettivi per il mercato di gennaio

E’ un Milan che si muove, comunque, su vari tavoli, per quanto concerne le mosse di mercato. Sapendo di doversi rinforzare in diverse zone del campo. Oltre all’attacco, ci sono almeno un altro paio di priorità.

Un difensore centrale e un mediano sarebbero le prime lacune da colmare, per una squadra davvero competitiva. Attenzione a ciò che potrebbe portare l’asse con Jorge Mendes, Ibrahimovic e il resto dello staff sono al lavoro per accontentare il nuovo allenatore in tutte le sue richieste.