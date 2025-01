“Conceicao come Maldini”: allarme a Milanello

Sergio Conceicao e il Milan, rapporto già in crisi? L’indizio che può accelerare l’esonero in tempi brevi, cosa sta succedendo

Perdere contro un avversario di valore come la Juventus, in trasferta, potrebbe anche essere nella natura delle cose. Ma molto, sulle valutazioni dei risultati, lo fa il modo in cui questi maturano. E la sconfitta del Milan è senza appello, arrivata dopo una prestazione sconcertante soprattutto nel secondo tempo. Un ko che pesa per la classifica, per il morale, per le prospettive.

Il Diavolo aveva accolto con favore la scossa improvvisa portata da Sergio Conceicao, che aveva fruttato un insperato e preziosissimo trionfo in Supercoppa. In campionato, però, le cose non stanno andando altrettanto bene, anzi. Un pareggio con il Cagliari, una vittoria in rimonta col Como, il ko con la Juve. La zona Champions si allontana nuovamente, c’è tempo per recuperare ma senza la necessaria continuità si fa davvero dura.

Era difficile immaginare un cambio di rotta repentino e la risoluzione immediata dei tanti problemi che affliggono il Diavolo, ma forse per il nuovo allenatore le cose sono più complicate del previsto. L’ambiente è in subbuglio e la luna di miele tra Conceicao e il Milan potrebbe essere già finita. Al punto che c’è già chi ipotizza l’esonero dell’allenatore portoghese.

Conceicao, dichiarazioni preoccupanti sul Milan: “Può fare la fine di Maldini”

Hanno fatto rumore, e non poteva essere altrimenti, le dichiarazioni di Conceicao sui problemi in campo e sulle scelte della società. Proprio questo potrebbe portare alla rottura, secondo il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani.

Commentando sul proprio profilo ‘X’ quanto dichiarato dall’allenatore alla fine della gara con la Juve, ha spiegato, con una stoccata alla dirigenza: “Esauriti gli allenatori YesCard, arriva quello che dice le cose come stanno e come sono sotto gli occhi di tutti. Durerà oppure farà presto la fine di Maldini?“. Un atto di accusa in piena regola nei confronti del management rossonero.

Milan, Conceicao non si arrende ma la strada è tutta in salita: gli scenari

Per quanto concerne il campo, il Milan intanto non può permettersi di fermarsi troppo a riflettere, anzi. Incombe il fondamentale match di Champions con il Girona, dove i tre punti sono necessari per inseguire il sogno della qualificazione diretta agli ottavi.

Dopo il match con gli spagnoli, in rapida successione, quelli con Parma in campionato, Dinamo Zagabria in Europa, il derby con l’Inter e la sfida con la Roma per i quarti di Coppa Italia. Il Milan si gioca tutto, Conceicao proverà a tirare fuori il massimo dai suoi ma l’atmosfera deve cambiare quanto prima.