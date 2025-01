Conceicao non ci sta: messaggio durissimo alla dirigenza

Mister Sergio Conceicao parla senza veli dopo la vittoria contro il Como: messaggio chiaro a dirigenza e squadra.

Il Milan riscatta il brutto pareggio interno contro il Cagliari e lo fa con una rimonta in casa del Como dj Cesc Fabregas. La squadra rossonera è tornata alla vittoria in campionato, espugnando il Sinigaglia grazie alle reti dei giocatori più discussi della rosa: Theo Hernandez e Rafael Leao. Il terzino francese, con la segnatura di quest’oggi, ha raggiunto quota 30 reti in Serie A, diventando il primo difensore nella storia del Milan a tagliare il traguardo dei 30 gol nella competizione (superato Paolo Maldini, fermo a quota 29).

Conceicao avvisa la squadra: il messaggio a fine gara del mister rossonero

Dopo la vittoria col Como, Sergio Conceicao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico portoghese ha parlato senza filtri, mandano un messaggio chiaro alla squadra: “Abbiamo affrontato una squadra tosta. Non è stato facile, nei duelli offensivi difensivi dobbiamo migliorare. C’è stata comunque una bella reazione, ma c’è ancora tanto da migliorare. Non siamo stati efficaci sulle cose che abbiamo preparato in settimana”. Ancor più inscriva è stata una frase in particolare del tecnico, quando si è toccato il tema legato alla dirigenza. Argomento di cui Conceicao ha discusso a Dazn: “Quelli della società devono parlare di più loro rispetto a me prima della partita

Mentre sempre a Sky, Conceicao ha sottolineato: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, principalmente quando abbiamo preso il gol. Dobbiamo essere più solidi come questa, non possiamo permettere all’avversario di uscire con facilità. Sono delle cose che non vanno bene, devo dirlo anche ai ragazzi. Dobbiamo cambiare registro e lavorare su certe cose che sono importanti per bene, che sono le basi del calcio. Con la qualità che abbiamo dobbiamo fare di più. C’è ancora tanto da tirare fuori da questi ragazzi, è una squadra di carattere”.

Conceicao conclude: “Possiamo migliorarli a livello fisico e tattico, ma dopo a livello di atteggiamento c’è bisogno che loro facciano la differenza. Bisogna capire questo per diventare una grande squadra. Fofana-Bennacer devono ancora trovare la giusta sinergia? Vero, Ismail è uscito perché aveva già un cartellino giallo, quindi ho preferito richiamarlo in panchina. Loro sul piano dello spazio con palla e senza palla devono migliorare. Pressing? La squadra non era abituata ad un certo lavoro, pressare la squadra alta non vuol dire correre di più, si corre di meno. Recuperi palla alto e poi sei più vicino alla porta”.