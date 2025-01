Contratto risolto e addio Milan: mossa a sorpresa, l’attaccante se ne va

Mossa a sorpresa del club rossonero che ha trovato l’accordo con il calciatore per la rescissione dopo Ballo-Touré, i dettagli

Siamo alle battute finali di questo calciomercato. Il Milan, che sembrava dovesse essere protagonista dopo una prima parte di stagione negativa, si è fatto trovare impreparato. L’unico acquisto finora è quello di Kyle Walker, preso in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. L’inglese doveva essere il sostituto di Emerson Royal ma l’infortunio del brasiliano ha fatto saltare la cessione al Galatasaray. Ora i rossoneri hanno tre terzini a destra in rosa e all’appello manca un centrocampista e un attaccante. In attesa di sviluppi, la società ha deciso di risolvere un altro contratto dopo quello di Ballo-Touré.

Milan, contratto rescisso: se ne va in Spagna

Il terzino francese, che era in scadenza il prossimo giugno, ha risolto il contratto coi rossoneri e si è accasato al Le Havre, firma ufficiale da pochi giorni. Lo stesso destino potrebbe capitare anche a Divock Origi ma con lui la trattativa è più complessa perché il contratto è in scadenza a giugno 2026.

Ballo-Touré che aveva giocato le ultime partite con la maglia rossonera con quella del Milan Futuro, con tanto di espulsione. E, a proposito dell’U23, i rossoneri su quel fronte sono invece molto attivi. Finora sono arrivati Magrassi, Ianesi e Camporese, rinforzi importanti perché portano qualità ed esperienza. Esperienza che avrebbe dovuto portare Samuele Longo, preso la scorsa estate. Dopo soli sei mesi, però, come annunciato da Matteo Moretto, la società rossonera ha deciso di rescindere il contratto. Nel suo futuro c’è di nuovo la Spagna, dove ha giocato per molti anni: andrà all’Antequera, terza serie spagnola. Lascia la squadra b rossonera con 19 presenze, due gol e un assist.

Milan Futuro, Bonera per ora confermato

Il Milan Futuro sta vivendo un primo anno di vita molto complicato. C’era grande entusiasmo in estate anche grazie al lavoro fatto lo scorso anno da Ignazio Abate con la Primavera, che rappresenta lo zoccolo duro della squadra b.

Purtroppo però i risultati sono pessimi, tanto che Daniele Bonera, l’allenatore scelto dalla società, è stato vicino ad un esonero nelle scorse ore. I rossoneri però hanno deciso di proseguire con lui almeno fino alla prossima partita contro la Spal, in programma sabato. In caso di ennesimo risultato negativo, attenzione a possibili ribaltoni. Come detto, il Milan Futuro ha fatto diversi acquisti e da qui alla fine del mercato potrebbe farne altri per alzare il livello e tentare il tutto per tutto per la salvezza.