Costa troppo: il Milan rinuncia all’acquisto

La cifra richiesta per il calciatore è troppo alta e per questo motivo il Milan potrebbe rinunciare all’acquisto in questa sessione. I dettagli

Manca sempre meno alla fine del calciomercato. Il Milan, reduce dalla brutta serata di Torino con la Juventus, deve fare qualcosa per aiutare Sergio Conceicao, che nel post partita ha fatto capire chiaramente che si aspetta rinforzi. Kyle Walker è il nome più caldo al momento: domani potrebbe arrivare il via libera da parte del Manchester City, pronto a dire sì all’ultima offerta milanista (prestito più diritto di riscatto). Il terzino inglese però non basta: serve almeno un centrocampista per dare il cambio a Fofana e Reijnders, apparsi molto stanchi nelle ultime uscite.

Vogliono 25 milioni, il Milan dice no

Da tempo per il reparto si fa un nome in orbita Milan ed è quello di Morten Frendrup, il centrocampista del Genoa che si è messo in mostra in questi mesi a Marassi. Si tratta di un calciatore con ottime doti fisiche e tecniche, capace anche di coprire più zone del campo. Una versatilità che tornerebbe parecchio comoda a Conceicao, ma l’affare è complicato.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Genoa avrebbe chiesto 25 milioni per la cessione di Frendrup. Una cifra ritenuta troppo alta dai rossoneri, che per adesso avrebbero accantonato l’idea. Stesso discorso anche per l’Atalanta, l’altra squadra interessata al centrocampista danese. Ecco perché sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di una permanenza in rossoblu almeno fino a giugno, dopodiché sarà addio. A quel punto però il Milan non dovrebbe più essere interessato perché per l’estate è previsto l’investimento per Samuele Ricci del Torino in quel reparto.

Le alternative

Calciomercato.com conferma anche l’interesse del Milan per Gourna-Douath, centrocampista del Salisburgo che potrebbe diventare la prima riserva di Fofana. Anche in questo caso, però, la cifra richiesta per la cessione è molto alta e i rossoneri non sono propensi ad acquisti costosi in questa fase del mercato perché, come detto, c’è l’idea di prendere Ricci in estate. Insomma, il tempo passa e il Milan rischia seriamente di arrivare alla fine di questa sessione senza l’acquisto di un centrocampista, che doveva essere la priorità assoluta.

Gli altri profili presi in considerazione da Moncada e Furlani arrivano entrambi dalla bassa classifica di Serie A: Warren Bondo del Monza e Reda Belahyane dell’Hellas Verona. Su entrambi però non sembrano esserci sviluppi in queste ore e, come detto, il tempo sta per scadere. Vedremo cosa accadrà a breve: la prossima settimana è l’ultima disponibile per fare qualche acquisto e aiutare Conceicao.