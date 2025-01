Danilo al Milan con lo scambio, ora è possibile: a decidere sarà anche Conceicao

Il difensore della Juventus Danilo sarà oggetto di mercato durante la sessione di calciomercato invernale. Occhio agli ultimi rumors.

La decisione della Juventus di mettere fuori rosa Danilo è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno e rischia di scombussolare totalmente il calciomercato. Una decisione per certi versi sorprendente, anche e soprattutto perchè la Juve ha gli uomini contati in difesa e basta vedere che in supercoppa ha 5 giocatori contati per il reparto difensivo e due giovanissimi come Rouhi e Savona. Intanto le big italiane osservano e in particolare c’è il forte interesse su Danilo di Milan e Napoli.

Mercato Milan, occhio al sorpasso al Napoli

Per diverse settimane si è parlato dell’approdo di Danilo al Napoli di Antonio Conte con il tecnico pugliese che chiede rinforzi pronti e di esperienza e che vedrebbe per questo il brasiliano un giocatore di qualità che può essere utilizzato sia come centrale che sulla fascia e una sorta di jolly per la lotta allo scudetto. In casa Napoli ci credono ma intanto secondo quanto riporta Sportmediaset Danilo è finito anche in orbita Milan.

Il calciatore piace e non poco a Conceicao. Va detto però che l’allenatore ex Porto è il nuovo allenatore rossonero da pochissimo e deve prima valutare la squadra. La difesa è un problema per il Milan e un rinforzo low cost di questo calibro è gradito. Alla Juve inoltre piace molto Tomori (oltre alla questione riscatto di Kalulu) e quindi vediamo cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Danilo al Milan, decisivo il ruolo di Conceicao

Rispetto a inizio stagione i centrali del Milan sono cambiati, almeno rispetto alle aspettative. Per tutti la difesa doveva essere Pavlovic e Tomori e invece al momento la coppia di centrali rossoneri è composta da Gabbia e Thiaw; ora con l’approdo di Sergio Conceicao il tecnico valuterà meglio gli uomini a disposizione e la società attende indicazioni specialmente su Tomori.

Il tecnico deve valutare e decidere insieme al club se il centrale inglese può essere sacrificato o meno sul mercato ed eventualmente non è escluso uno scambio – ovviamente con un corrispettivo economico a favore del Milan – tra Tomori e Danilo con il Milan che si ritroverebbe cosi a beffare definitivamente il Napoli, anch’egli in forcing sul giocatore.

Lo vedremo già dalla supercoppa italiana dove ci sarà Milan Juve e dove vedremo la formazione che il tecnico portoghese vorrà schierare. E magari nel caso Juve e Milan potrebbero parlare anche di mercato al termine del match. Il futuro di Danilo è legato anche a questo ma occhio all’opzione rossonera.