Darwin Nunez dice sì al Milan: l’indizio decisivo

I rossoneri possono sognare in grande, arriva l’apertura di Darwin Nunez all’affare: indizio fondamentale per sbloccare la trattativa, che affare

C’erano grandi aspettative, all’inizio, per la stagione del Milan. Aspettative che almeno per il momento sono state disattese. C’è ancora tempo per rimediare, ma a questo punto il club rossonero sa di non poter più sbagliare una mossa e per questo è chiamato a iniziare il 2025 con il piglio giusto. Capendo rapidamente i punti sui quali intervenire per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione sotto tono.

Il primo input è arrivato con l’addio di Paulo Fonseca e l’arrivo di Sergio Conceicao. Da un portoghese all’altro, la speranza è che il maggiore pragmatismo dell’ex Porto possa essere utile a dare maggiore grinta e compattezza alla squadra. Ma non ci sarà soltanto il lavoro sul campo del nuovo tecnico a determinare quale sarà il destino del Diavolo, che ci attendiamo protagonista sul mercato di gennaio.

Se finora la squadra non ha reso come tutti speravano, è stato anche per alcune mosse che non si sono rivelate particolarmente azzeccate. La squadra ha mostrato delle lacune e una delle principali riguarda la mancanza di un attaccante che segni con continuità. Morata e Abraham sono andati in gol con il contagocce, non è bastato il contributo di Leao e Pulisic per provare a sopperire. Ecco perché servirebbe un bomber a tutto tondo. Negli ultimi tempi, è emersa la candidatura a sorpresa di Darwin Nunez. E potrebbe essere più di una voce.

Milan, Nunez adesso è più vicino: la svolta arriva grazie ai social network

L’attaccante uruguaiano non sta rendendo in maniera esplosiva nel Liverpool di Arne Slot, anzi spesso non è nemmeno titolare. Ecco perché l’ipotesi di un suo addio non è da scartare.

Lo stesso giocatore, come mostrato da ‘Sportbible’, ha lasciato un like a uno dei post sui social che parlavano di lui al Milan. L’operazione resta difficile, ma il Diavolo, a questo punto, può crederci. Contatti avviati con il Liverpool per un possibile prestito oneroso da 5 milioni e riscatto fissato per altri 45 milioni.

Milan, non solo Nunez: gli altri attaccanti nel mirino

Intanto, il Milan continua a monitorare anche altri attaccanti, per non lasciare nulla di intentato. Qualcosa in quel reparto potrebbe davvero arrivare. Rimane tra gli indiziati Kolo Muani, del Psg, ma non solo lui.

Il francese pare fuori dai piani di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel. Si cerca una apertura dei parigini al prestito, anche se c’è tanta concorrenza. In subordine, da non sottovalutare un improvviso ritorno di fiamma per Domenico Berardi, nome che periodicamente torna a galla.