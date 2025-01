Dedica speciale per Theo Hernandez: “Il mio degno erede” (FOTO)

Theo Hernandez ha condiviso sui social una bellissima dedica: un messaggio speciale che ha emozionato i tifosi, l’immagine è subito virale

Non è un buon momento per il Milan, che solo poche settimane fa festeggiava la vittoria di una clamorosa Supercoppa. Doveva essere quello un nuovo inizio, con Sergio Conceicao e con il mercato aperto. Un’occasione di ripartenza, insomma, per recuperare terreno e tornare tutti insieme a remare verso un solo obiettivo. Invece, quando siamo quasi alla fine di gennaio, l’aria negativa è tornata ad aleggiare e la sconfitta contro la Juventus non ha fatto altro che alimentarla. Aveva dato segnali di ripresa anche Theo Hernandez, che contro il Como ha superato Paolo Maldini come il difensore milanista con più gol in Serie A (30).

La dedica di Maldini a Theo Hernandez, messaggio da brividi

Il terzino francese e la leggenda del Milan hanno un bellissimo rapporto e lo scambio di messaggi social fra i due lo ha confermato più volte. E, a proposito di social, in questi minuti Theo Hernandez ha pubblicato una storia che riguarda ancora Maldini e il bene reciproco.

Il numero 19 rossonero ha pubblicato la foto della maglia celebrativa dei 125 anni con il numero 3, il numero storico di Maldini, con l’autografo di Paolo: “A Theo, mio degno erede. Ti voglio bene“, è la dedica. L’immagine ha fatto velocemente il giro del web e ha letteralmente emozionato tutti i tifosi del Milan. Che, in questo momento così difficile, sentono sempre più forte questo sentimento di nostalgia per l’ex dirigente, che aveva ridato finalmente luce e vita ad una squadra che veniva da anni di difficoltà con grande lavoro insieme a Massara e a Pioli.

❤️🖤 #TheoHernandez mostra su Instagram la dedica di Paolo #Maldini: “A Theo mio degno erede! Ti voglio bene” pic.twitter.com/9GFiCMLXFL — Milan Zone (@theMilanZone_) January 19, 2025

Il suo addio nel giugno 2023 coincide con il declino del progetto, che da un anno e mezzo raccoglie solo delusioni e pessimi risultati.