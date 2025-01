Dinamo Zagabria-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte in difesa

Il Milan tra pochissimo scenderà in campo per sfidare la Dinamo Zagabria. In occasione del match queste sono le scelte di Conceicao.

Sergio Conceicao anche stasera cercherà la vittoria. Il Milan affronterà la Dinamo Zagabria per conquistare un posto tra le prime otto posizioni della classifica generale. Sarà importantissimo per il Diavolo accedere agli ottavi evitando le qualificazioni playoff in un calendario già molto stretto per i rossoneri con una rosa non molto lunga. Il Milan va alla ricerca della sesta vittoria di fila in Europa e la squadra croata di certo non è una delle squadre più difficili da affrontare in tal senso. A pochissimo dal fischio di inizio ecco le scelte ufficiali dei due tecnici Sergio Conceicao e Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo.

Milan, le formazioni ufficiali

Il Milan arriva da un filotto importante di vittorie che hanno avuto il loro inizio dalla grandissima partita giocata contro il Real Madrid. Da lì il Milan in Europa non si è fermato anche se in Serie A il discorso è stato molto diverso fino ad ora.

Alle ore 21:00 ci sarà il calcio di inizio allo stadio Maksimir e Conceicao ha fatto le sue scelte per l’ultimo match della prima fase di Champions League. Ci sono alcune sorprese: Tomori ricoprirà l’inaspettato ruolo di terzino destro dando spazio alla coppia centrale di difesa Gabbia-Pavlovic. Sarà anche presente Musah a centrocampo. La formazione:

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceição.

DINAMO ZAGABRIA: in arrivo.