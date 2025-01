Doppio infortunio prima di Milan-Cagliari: i tempi di recupero

Dopo la Supercoppa in Arabia Saudita è tempo di tornare in Italia, dove si riprende la rincorsa in classifica dei rossoneri.

Ha bisogno e voglia di rifarsi, cominciando una stagione letteralmente sull’intero girone di ritorno. Anche capitan Calabria ha detto che per il Milan, con Conceicao in panchina, parte quella che risulta essere una nuova stagione, nonostante si stia proprio nel mezzo, con il bisogno di piazzare i tre punti nel week-end.

Sabato alle ore 20 e 45 c’è infatti la sfida tra Milan-Cagliari e, dopo la beffa all’andata con Zappa che mandò all’inferno i rossoneri, il Milan ha voglia di trovare i tre punti che servono per risalire la classifica. Un doppio infortunio, nel giorno dell’anti-vigilia della stessa gara contro il Cagliari, è stato svelato nella doppia assenza dall’allenamento di quest’oggi per il problema che è stato svelato proprio dopo l’allenamento.

Infortunio doppio prima di Milan-Cagliari: la notizia dall’allenamento

Ci si allena per la sfida del week-end. Nell’anticipo di sabato c’è Milan-Cagliari e oltre alle assenze confermate con Florenzi sempre out a causa del suo infortunio per il crociato, così come l’assenza di Chukwueze fino alla fine di questo gennaio, ce ne sono altre due.

A San Siro cerca un’impresa il Cagliari che, come fanno sapere da Unione Sarda, dovrà probabilmente fare a meno di due giocatori. Senza due dei suoi titolari, il Cagliari cerca l’impresa avendo fino ad ora vinto soltanto, nella sua storia, 4 partite su 46 giocate. L’ultima vittoria dei cagliaritani a San Siro è datata al primo giugno 1997 quando Roberto Muzzi riuscì a trovare la rete della vittoria. Due i pareggi nel 1999 e nel 2021 in questo arco temporale e adesso, a Milano, il Cagliari arriva senza due dei propri titolarissimi.

Da una parte l’infortunio dell’esperto Yerry Mina, fondamentale per Davide Nicola, dall’altra l’attaccante che pure potrebbe non esserci per una distorsione alla caviglia.

Le condizioni sul doppio infortunio dall’allenamento

Il doppio infortunio ha visto l’assenza recente di due giocatori del Cagliari. Neppure quest’oggi si sono allenati con il gruppo Zito Luvumbo e Yerry Mina e dunque, a soli due giorni dalla sfida contro il Milan, è difficile ipotizzare il loro impiego. Per quanto riguarda Zito Luvumbo, è assente dal 14 dicembre a causa di una distorsione alla caviglia, con Yerry Mina che invece è out anche per un colpo alla caviglia, in un contrasto di gioco con Dany Mota del Monza. Aveva avvertito nelle ultime sfide, oltretutto, un problema muscolare al polpaccio sinistro che, a quanto pare, non ha neppure smaltito.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

Senza Zito Luvumbo e Yerry Mina, Davide Nicola dovrà sistemare le cose all’interno del suo undici titolare. Quelle che seguono, sono le probabili formazioni di Milan-Cagliari, nelle scelte di Conceicao e Nicola.