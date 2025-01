Doppio sondaggio dalla Premier League: addio Milan ad un passo

Arriva un doppio sondaggio dalla Premier League per un giocatore del Milan: l’addio ai rossoneri si fa sempre più concreto, i dettagli

Sarà una settimana molto calda per il calciomercato del Milan. I rossoneri stanno aspettando di chiudere l’affare Kyle Walker, sempre più vicino alla firma. Il Manchester City sembra orientato ad accettare l’offerta milanista, che dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto per un costo totale di 5 milioni. Il terzino inglese però non basta: Moncada e Furlani devono prendere almeno un centrocampista e, perché no, provare a fare qualcosa in attacco. Tutto però dipende dalle uscite e, nelle ultime ore, si stanno verificando clamorosi scenari.

Emerson Royal torna in Premier?

A sorpresa, è finito sul mercato Emerson Royal. Acquistato solo sei mesi fa, con un investimento da 20 milioni (dopo una trattativa di tre mesi), il brasiliano può andar via. In questo periodo, nonostante buone prestazioni – niente di eccezionale ma mai davvero negativo -, è stato criticato e anche fischiato dai tifosi, ingiustamente.

Una negatività dell’ambiente che sta convincendo il Milan a lasciarlo partire. In questi giorni è arrivata una proposta da parte del Galatasaray, ma a quanto pare non è l’unica. Come riportato da Matteo Moretto, i rossoneri hanno ricevuto sondaggi anche dalla Premier League.

C’è un interessamento dell’Everton e del Fulham per il terzino brasiliano, che a questo punto possiamo anche definire in uscita. In questo modo, il Milan libererebbe lo slot per inserire Walker. Insomma, è questo lo scenario che potrebbe verificarsi nelle prossime ore. Dopo la partita col Girona potrà arrivare l’accelerazione decisiva.

Non solo Emerson Royal, anche Pavlovic in uscita

Emerson Royal non è l’unico possibile partente in questa settimana. Il Milan ha pensato concretamente di cedere Tomori alla Juve, ma il calciatore non è mai stato convinto e per questo Giuntoli ha scelto di cambiare obiettivo (ora sta guardando in Premier League per il difensore).

Così i rossoneri, che sembrano aver necessità di fare cassa, hanno messo sul mercato Emerson Royal e Pavlovic, che non rientra nei piani di Conceicao. L’allenatore, oggi in conferenza, ha parlato di lui e ha addirittura ipotizzato l’utilizzo di un centrocampista al suo posto domani col Girona (il serbo e Gabbia sono gli unici centrali disponibili). Insomma, anche lui è arrivato solo sei mesi fa ed è già sul mercato: il Fenerbahce si è fatto avanti e anche questa sembra una trattativa che si può accendere concretamente dopo la partita col Girona.