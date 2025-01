Due colpi e una cessione a sorpresa: Di Marzio fa il punto sul mercato Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il giornalista ha fatto il punto sul mercato dopo la sconfitta odierna del Milan.

Sconfitta pesante per il Milan che cade a Torino e vede allontanarsi la zona Champions League. La squadra di Sergio Conceicao non può più perdere terreno ed ora è chiamato al riscatto già in Champions League per avvicinare la Top 8. Troppi alti e bassi per i rossoneri in questa stagione e il Milan è chiamato al riscatto, serve una reazione di orgoglio e lo stesso Sergio Conceicao ha chiamato la squadra ad una prova nelle prossime gare. Ma intanto si pensa anche al calciomercato.

Mercato Milan, ecco le ultime

Durante la trasmissione di calciomercato a Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza sul mercato del Milan ed il giornalista ha di fatto annunciato che il club rossonero ha chiuso il colpo Walker e serve solo capire in che ruolo giocherà. Importante rinforzo in difesa, un giocatore di esperienza che ha vinto tanto con il Manchester City e che ora potrà perorare la causa del club rossonero.

Continuando Di Marzio ha parlato delle possibili prossime mosse del club rossonero: “Se Walker firma Rashford non può arrivare. Joao Felix? Ora è la pista principale, bisogna vedere se Jorge Mendes può sbloccare la trattativa perchè il Milan ci punta in prestito” e al momento il Chelsea non sembra gradire questa soluzione.

Mercato Milan, possibile addio a sorpresa

Durante il punto sul mercato rossonero Di Marzio ha svelato inoltre che c’è l’interessamento di qualche club per Chukwueze che non sta facendo benissimo e che potrebbe quindi partire a sorpresa. In studio tutti hanno concordato che è una soluzione comunque tutta da verificare e che fare una rivoluzione adesso non è per forza una grande operazione.

Oltre a questi occhio alla situazione di altri giocatori rossoneri, sia Jovic che Okafor ad esempio sono in uscita e almeno uno potrebbe partire in questa sessione. La trattativa sfumata con lo svizzero e il Lipsia ha complicato i piani ma il Milan valuta ancora con attenzione la sua situazione.

Il mercato rossonero è pronto a entrare nel vivo, Walker è praticamente fatta e per Joao Felix sembrerebbe esserci fiducia. In uscita occhio alle sorprese e visto questo Milan sono tanti che potrebbero dire addio a sorpresa.