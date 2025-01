Conceicao avvisa la società riguardo il mercato: lo hanno visto tutti

Tanta delusione in casa Milan dopo la sconfitta contro la Juventus. Il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha parlato cosi in conferenza stampa.

Grande delusione in casa Milan dopo la sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus, un ko molto importante in chiave Champions League e che lascia tanto rammarico. Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta ed ha provato analizzare cosa non andava nel match odierno, provando ad analizzare diversi aspetti. Ecco le sue parole:

“Problema psicologico? È così, il primo passo per vincere una partita è volerla vincere. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato situazioni: la Juve è arrivata solo una volta davanti a Mike. Avevamo preparato bene la gara, ma nel secondo tempo è uscito il Milan che voi conoscete. Sono io il responsabile, ma ognuno deve fare un esame di coscienza e deve capire che manca l’atteggiamento giusto

Juve Milan, Conceicao è netto in conferenza

Il tecnico ha avuto un atteggiamento quasi passivo o meglio preoccupato in conferenza ed ha sentenziato: “Bisognava capire che davanti avevamo una squadra forte, con giocatori avversari. Non possiamo dribblare in area, i due gol sono arrivati per mancanza di aggressività. L’ho detto ai ragazzi, dobbiamo farci un esame di coscienza. Bisogna però avere una base, che fa vincere la partite. Non possiamo giocare una partita bene, l’altro male. Io ci metto la faccia, mi prendo le responsabilità: nel secondo tempo ci è mancato tutto”.

Commentando ancora la partita il tecnico ha raccontato: “Preoccupato della questione mentale? Si, sono preoccupato. Sto pensando a cosa posso e devo fare per cambiare un po’ l’ambiente, anche dentro lo spogliatoio. Ma anche intorno alla squadra. Dobbiamo fare molto di più, abbiamo 17 partite in campionato, oltre alla coppa Italia e alla Champions. Dobbiamo guardarci allo specchio per capire cosa vogliamo fare. Una vittoria, un pareggio, una sconfitta: a me non va bene così”.

Conceicao e l’avviso alla società sul mercato

Mentre nell’intervista post gara non voleva dare alibi ai giocatori, diversa invece la situazione in conferenza dove Conceicao non ha mancato di mandare una stilettata alla società riguardo al mercato:

“Mercato? È un discorso che farò con la dirigenza, con cui parlo tutti i giorni. Cerchiamo soluzioni. I nostri cambi, rispetto a quelli della Juve, erano diversi. Per me non abbiamo perso la partita per questo, non è una scusa. Come non è una scusa la stanchezza, non manca la benzina. Siamo a gennaio, che benzina manca? Ovviamente vorrei qualcosa, ne stiamo parlando

Infine il tecnico ha concluso: “Non è cambiata la situazione rispetto alle parole di Fonseca? Beh, devo cercare io di fare qualcosa. È una missione possibile, sono qui per guardare avanti e negli occhi i calciatori e capire cosa non va”.