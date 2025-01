“Niente scuse”: Juve Milan, Conceicao durissimo con i giocatori

Sergio Conceicao si sfoga dopo la brutta sconfitta contro la Juventus: messaggio durissimo alla squadra.

Dopo un buon primo tempo, il Milan si è sciolto come neve al sole nella ripresa, crollando dinanzi alla determinazione e alla fame di vittoria della Juventus. I bianconeri si sono vendicati per il ko subito nella semifinale di Supercoppa Italiana, rifilando alla squadra di Sergio Conceicao una sconfitta per 2-0. A firmare la vittoria della Vecchia Signora sono stati i gol di Mbangula e Weah. Quella rimediata quest’oggi all’Allianz Stadium è una batosta che fa malissimo per il Milan, ancora ottavo e sempre più lontano dalla zona Champions League.

Conceicao duro con la squadra: il messaggio è chiaro!

Dopo la brutta sconfitta, Sergio Conceicao ha analizzato la prova della sua squadra ai microfoni di Dazn. Il tecnico rossonero ha parlato senza filtri, lanciando un chiaro messaggio alla squadra: “Milan spento? È vero, nel primo tempo è stata una partita equilibrata, abbiamo avuto più occasioni della Juventus. Nella ripresa c’è mancata la voglia di vincere, la Juventus hanno fatto decisamente meglio e avuto più fame. Potevamo prendere anche un altro gol ad inizio ripresa perché vogliamo giocare in uscita dentro l’area con la pressione dell’avversario. Queste cose non le capisco. Il primo passo per vincere una partita è volerla vincere”.

Conceicao è stato molto diretto: “Non c’è nessuna scusa, siamo a gennaio non esiste essere scarichi o stanchi. I giocatori hanno tutto per fare bene. A casa dobbiamo avere il frigo vuoto per avere più fame. Ho avuto piccole squadre quando ho iniziato ad allenare 13 anni fa. Ho avuto squadre che a livello tecnico non erano granché ma avevano una fame e una voglia incredibile di vincere le partite. Quello che vedo non è nuovo, lo sentivo prima perché ho seguito praticamente tutte le partite del Milan”.

Conceicao rimarca: “Sono io che devo cambiare la mentalità dei giocatori, mi prendo la responsabilità di questa sconfitta. Questo calo non si giustifica, devo cambiare questa situazione. Theo e Leao? Non possiamo mettere sempre tutto il peso su di loro, non è giusto. Anche il resto della squadra deve assumersi le proprie responsabilità. Ci dobbiamo parlare guardandoci negli occhi e capire cosa fare per cambiare questa situazione. Non è un fattore tattico o fisico, serve avere fame e ogni duello. Manca questo, io come allenatore proverò a cambiare questa situazione”.