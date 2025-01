È fatta per l’ex Fiorentina, trattativa in chiusura: colpo Milan

Chiusa la trattativa per l’arrivo di un ex Fiorentina, i rossoneri a breve ufficializzeranno l’acquisto del difensore. I dettagli

Il Milan scenderà in campo fra non molto per affrontare il Cagliari in campionato dopo il clamoroso successo in Supercoppa. I rossoneri devono recuperare punti per rientrare nella corsa Champions League: ieri Sergio Conceicao in conferenza stampa è stato piuttosto chiaro, vuole spegnere subito l’entusiasmo per la vittoria a Riyad e avere una squadra concentrata sulla prossima partita.

Intanto però scorre il calciomercato, aperto da circa dieci giorni: Marcus Rashford è il sogno dei rossoneri ma si cercano rinforzi anche in altri reparti. Inoltre, Ibrahimovic lavora anche per il Milan Futuro.

Colpo per il Milan Futuro, arriva l’esperto difensore

La squadra di Daniele Bonera è in zona retrocessione e l’obiettivo è uscirne il prima possibile. Per farlo, la società ha intenzione di apportare qualche modifica alla rosa con acquisti di qualità e anche di esperienza. Il 2 gennaio scorso è stato ufficializzato l’acquisto di Andrea Magrassi, centravanti classe 1993 ex Cittadella, adesso è fatta per il difensore.

Come riportato da Matteo Moretto, è in chiusura la trattativa con il Cosenza per l’acquisto di Michele Camporese, l’ex difensore della Fiorentina. Si tratta di un elemento di grande esperienza ed è esattamente quello che cercava il Milan per l’U23. Andrà a rinforzare un reparto che ha bisogno di una guida in quanto composto da soli ragazzi giovanissimi.

Ecco perché è un acquisto molto importante: classe 1992, su di lui c’era anche il Trapani, ma i rossoneri hanno avuto la meglio. A breve l’affare sarà anche ufficializzato.