“È senza cogl****”, Leao torna al centro delle polemiche: critiche pesantissime per il portoghese

Rafael Leao torna a dover fare i conti con delle critiche pesantissime nei suoi confronti: l’ex Milan ha nuovamente esagerato.

Rafael Leao è uno dei leader del Milan, nonché uno dei nomi più chiacchierati a livello mediatico. Questo lo rende un facile bersaglio, sopratutto quando le prestazioni sul campo non corrispondono al reale potenziale del numero 10 rossonero. Dopo un periodo complicato, l’attaccante sembra aver ritrovato la forma migliore e la voglia di tornare a fare la differenza sotto la guida di Sergio Conceicao. Nell’ultima gara di Champions League contro il Girona, è stato proprio Leao a primeggiare, culminando l’ottima prestazione con il gol vittoria (1-0). Prima ancora, il portoghese ha deciso la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, con un impatto devastante e l’assist per la rete della vittoria di Abraham, e la sfida a Como, realizzando il gol dei tre punti. Nel mezzo, però, ci sono state due prestazioni negative con Cagliari e Juventus.

Leao di nuovo al centro delle polemiche: l’ex Milan torna all’attacco!

Rafael Leao nel bene o nel male sarà uno degli argomenti di cui si discuterà sempre tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante la buona prova fornita in casa contro il Girona, che ha contributo in maniera decisiva al successo rossonero, l’attaccante portoghese è tornato nuovamente al centro delle critiche. Tanto per cambiare, a prendere nuovamente di mira Rafael Leao è stato Antonio Cassano. L’ex calciatore del Milan, dopo il botta e risposta dell’ultimo periodo, è ritornato all’attacco, usando ancora una volta parole pesantissime nei confronti del portoghese.

Cassano ha parlato senza veli e in modo più che esplicito in occasione della trasmissione Viva el Futbol, in onda su Twitch: “Leao non è un esterno, lui fa l’attaccante sinistro. Non giudico gol e assist. È presuntuoso e pensa di essere un fenomeno, cosa che non è. Può fare anche 20 gol e 20 assist, ma io voglio vedere in un giocatore altro. Di Natale era 10 volte più forte di lui. Guadagna tanti soldi, non è un leader, non si connette con la squadra, non è umile, nelle partite importanti poche volte è decisivo”.

Cassano esagera: parole pesanti all’indirizzo di Leao

Cassano ha poi rincarato la dose nei confronti di Rafael Leao, usando un linguaggio ancor più diretto: “Dacourt mi diceva: ‘Grandi partite, grandi giocatori’. Lui qualitativamente non è buono. Non facciamo passare un giocatore di 26 anni con prestazioni normalissime. Cambia atteggiamento? Mi dimostra che non ha i coglioni, anche Conceicao si accorgerà”.

Restando sul tema Leao-Cassano, l’attaccante portoghese nell’ultima sfida di Champions League ha registrato un simpatico dato legato ai gol. Con la rete siglata agli spagnoli, il numero 10 del Milan ha raggiunto quota 6 marcature in 27 partite nella tanto ambita competizione. Lo stesso numero di gol realizzati da Antonio Cassano con la maglia del Milan.