Emerson Royal senza veli su Conceicao e infine dice la sua su Juve-Milan

Il terzino del Milan ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Ancora una volta ribadisce la sua voglia di Milan, poi senza veli sul tecnico Conceicao.

Il Milan è in leggera ripresa con Sergio Conceicao. Il tencico ex Porto ha portato una nuova mentalità in casa milan che adesso inizia a farsi vedere in modo flebile. Tuttavia i giocatori in campo stanno mostrando un nuovo lato di sé, magari inesplorato con Fonseca. Il 18 ad attendere il Milan ci sarà la Juventus. Poi via di nuovo con la Champions League. Intanto è stato accolto ai microfoni rossoneri di Milan Tv Emerson Royal. Il terzino destro è sempre molto discusso, ma lui ribadisce cosa vuole ottenere con il Milan.

Emerson si apre al Milan: “Troppo importante essere qui”

Il giocatore brasiliano da quando è al Milan non è mai stato accolto con critiche realmente positive. Le sue ultime uscite però fanno ben sperare perché l’ex Tottenham sta giocando nettamente meglio. Nell’ultima gara contro il Como il brasiliano ha anche vinto il premio MVP della partita. A Milan Tv lui esordisce così: “Per me è importante essere qua, il Milan per noi brasiliani è troppo importante. Quando sono arrivato qua mi sono subito detto di dover fare un ottimo lavoro perché voglio vincere qualcosa con questa maglia, per me avrebbe un grande significato. Sono molto contento di questi miei primi 6 mesi qui, lavoro per questo“.

Così esordisce il giocatore che sembra ancora emozionato come la prima volta. Poi ha avuto modo di parlare anche del suo nuovo tecnico Conceicao. Ciò che gli ha rivelato Conceicao è stato per lui fondamentale e come abbiamo visto nei festeggiamenti di Supercoppa il giocatore è già molto legato al tecnico.

Emerson su Conceicao e Juve Milan

Il tecnico ha intenzione di credere in Royal e a quanto pare gli ha chiesto qualcosa di molto preciso. Queste le sue parole: “Con Conceiçao sto giocando un poco più offensivo. Già dal primo giorno quando è arrivato, mi ha detto che potevo fare questo. Mi ha detto di togliere il freno a mano e di attaccare senza problemi. Ho fatto così un po’ ovunque, al Betis, in Nazionale e al Tottenham. Mi piace tanto giocare offensivamente, e con lui ho un poco più di libertà“.

Poi il brasiliano parla del prossimo match di campioanto che li vede scontrarsi con i bianconeri: “Juve Milan? È come tutte le altre partite. In Serie A tutte le partite sono difficili perché sono più tattiche le squadre, anche più aggressive. Per noi è importante vincerla, stiamo bene, stiamo crescendo e dobbiamo restare concentrati in tutti i momenti della partita. È fondamentale per noi. Ci arriviamo bene e dobbiamo continuare così“.